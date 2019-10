Saundtrek svih sezona "Peaky Blinders" stiže u novembru

U novembru će prvi put biti objavljen saundtrek s 49 pjesama iz svih pet sezona popularne BBC-jeve serije "Peaky Blinders".

Saundtrek "Peaky Blinders Soundtrack" izlazi 15. novembra kao dvostruki CD, trostruki vinil, te u digitalnoj verziji.

Na saundtreku će se naći pjesme izvođača: Radiohead, Arctic Monkeys, The White Stripes, Royal Blood, The Last Shadow Puppets, Queens of the Stone Age, Black Sabbath, Dejvid Bouvi, Laura Marling i Foals, kao i Dženi Bet s pjesmom "I’m The Man", Ana Kalvi s pjesmom "You’re Not God" te Ričard Houli s obradom pjesme Boba Dilana "Ballad of A Thin Man", piše NME.

Pjesma Nika Kejva "Red Right Hand" glavna je uvodna tema serije, a na ovom saundtreku naći će se i do sada nikada objavljena verzija te pjesme u izvedbi njegove bivše devojke PJ Harvi.

Autor serije Steven Night izjavio je povodom izlaska saundtreka da su priča i njena muzika "blizanci, rođeni istovremeno". "Teško bi bilo zamisliti neke od ključnih scena u seriji bez ove muzike. Drago mi je da smo napokon uspjeli da stavimo neke od tih pjesama na album kako bi gledaoci još više osjetili atmosferu serije kroz slušalice ili zvučnike", rekao je.

Glavni glumac u seriji Kilijan Marfi, koji tumači ulogu Tomija Šelbija, rekao je za NME da su umjetnici čije su pjesme korišćene kao saundtrek u seriji o nemilosrdnoj gangsterskoj porodici iz Birmingema u periodu između svjetskih ratova - "autsajderi koji su se oduprli tiraniji mejnstrima".

(b92)