"Savršeni marginalci" za "Nezavisne": Teško je dostići ono što je bilo "Hladno pivo"

"Savršeni marginalci" su poznati bend sa ne tako poznatim imenom, a čine ga tri četvrtine nekadašnjeg "Hladnog piva" - nakon odlaska vokala Mile Kekina momci iz benda počinju novo poglavlje pod novim imenom, a publici na Tjentištu će se predstaviti 18. jula u okviru "Nektar OK festa".

Gitaristi Zoranu Subošiću Zokiju, bubnjaru Mladenu Subošiću Subi i bas-gitaristi Krešimiru Šokecu Šokiju se kao novi vokal pridružio Hrvoje Krmpotić Krmpa, bivši član sastava "Deafness By Noize", čime je marginalna četvorka kompletirana.

Na samom početku sastav je svirao pjesme sa prva tri albuma "Hladnog piva", čime su donekle najavili da će "Savršeni marginalci" ići u pravcu nešto tvrđeg punk zvuka.

O nastupu na "Nektar OK festu", radu sa novim vokalom i budućim planovima "Savršenih marginalaca" Zoran Subošić Zoki govorio je za "Nezavisne".

NN: Nastupate na "Nektar OK festu" koji je jedan od popularnijih muzičkih festivala u BiH. Kakva su očekivanja pred nastup, šta sve pripremate za festivalsku publiku?

ZORAN SUBOŠIĆ: "OK fest" je jedan od najdražih nam festivala, tako da smo posebno nabrijani. Očekujemo ludilo i brdo ljudi. Bit će to furiozan punk nastup.

NN: Kako vam se čine ovogodišnji raspored i izvođači, kakav festival predviđate?

ZORAN SUBOŠIĆ: Pa, prilično je to lijepo posloženo, ima za svakoga ponešto, kako i dolikuje ovakvom festivalu, malo nam je žao što nećemo nastupiti uz "Toy Dollse", pogotovo Subi, jer je ipak on bio njihov bubnjar na zamjeni u Zagrebu 1998. godine, ali i ovako će biti super. Festival se razvija i to je dobro.

NN: Nedavno je izašao vaš prvi zajednički album, koji je zapravo "live", odnosno album snimaka sa nastupa uživo. Koji nastupi su vam draži, na otvorenim festivalskim binama ili u intimnijim klupskim prostorima?

ZORAN SUBOŠIĆ: Najbitnija je publika, svaki nastup ima svojih jedinstvenih draži. Mali klubovi su puni znoja i nekakve vruće energije, ali velike bine su pogodne za hopsanje pa je to teško razdvojiti.

NN: Svi članovi "Savršenih marginalaca", osim vokala, preko tri decenije bili su članovi "Hladnog piva", kako ste se uklopili sa novim vokalom i kako funkcionišu "Marginalci"?

ZORAN SUBOŠIĆ: Krmpa se uklopio savršeno marginalno, funkcionišemo kao pravi bend, dugo se znamo svi skupa, preko 30 godina, i taj ljudski faktor koji je za prave bendove najbitniji je na prvom mjestu. Svako ima pravo glasa bez crvenih ušiju i gledanja u pod ako te drugi poseru.

NN: Mile Kekin je iz benda izašao 2022. godine da bi se posvetio solo karijeri, kako vam se čini njegov sadašnji rad, koliko se razlikuje od onoga što je bilo "Hladno pivo"?

ZORAN SUBOŠIĆ: Sigurno se razlikuje, njegov poetski rukopis se promijenio, kao i glazba. Možeš dvojici muzičara dati isti instrument i neće zvučati isto, kako sam i rekao, ljudski faktor je najvažniji. Teško je dostići ono što je bilo "Hladno pivo".

NN: "Savršeni marginalci" počeli su sa sviranjem prva tri albuma "Hladnog piva", kad možemo da očekujemo neke nove, autorske stvari, u kojoj ste fazi trenutno?

ZORAN SUBOŠIĆ: U fazi priprema, još nisu visinske, njih očekujemo na jesen, ali kužimo se i volimo sličnu glazbu. Novi album je u planu sljedeće godine. Kako se vidi za sada, bit će glasno.

NN: Karakteristika albuma "Džinovski", "G.A.D." i "Desetka" je "tvrđi" punk zvuk, da li je to pravac u kojem će ići "Savršeni marginalci"?

ZORAN SUBOŠIĆ: Definitivno. Naravno da mi volimo i razne druge stilove, pa će tu biti svega, ali osnova je brzina i žestina.

NN: Ova tri albuma su objavljena između 1993. i 1997. godine, kakav je osjećaj vratiti se aktivnom izvođenju ovih pjesama nakon otprilike tri decenije?

ZORAN SUBOŠIĆ: Neke pjesme smo svirali i kao "Hladno pivo" redovno, uglavnom hitove. Sada sviramo sve i to je zaista kao da piješ vodu, pardon pivo. Sve klizi kao po loju, mi smo pisali te pjesme i sada ih sviramo još bolje. Najbolje je kada si opušten i prepustiš se struji da te fura.

NN: Jednom prilikom ste izjavili da je "Hladno pivo" previše otišlo u komercijalne vode, koliko je komercijalizacija muzike u današnje vrijeme zahvatila i žanrove koje ne svrstavamo u mainstream?

ZORAN SUBOŠIĆ: "Hladno pivo" je, po mom mišljenju, uspješno balansiralo između undergrounda i mainstreama, svirali smo što smo htjeli. Ukoliko sviraš svoje, nije bitno kako se to zove. Danas su društvene mreže omogućile da čuješ za hrpu izvođača puno prije nego što saznaš što to sviraju, ali teško je postojati nekoliko desetljeća i ne mijenjati se.

NN: Kojim putem će ići "Savršeni marginalci" u budućnosti?

ZORAN SUBOŠIĆ: Putem marginalizma, bit ćemo prisutni, a opet sa strane. Glas malih ljudi, punk HC i metal. Borba.

