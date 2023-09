Scenario iz noćne more na festivalu u Americi: U blatu 73.000 ljudi, jedna osoba poginula (VIDEO)

Šokantan epilog jednog od najpoznatijih festivala svijeta, kultnog Burning Mana. Jedna osoba je poginula a više od 70.000 ljudi zarobljeno je usred pustinje.

Naime, usred pustinje u Nevadi pala je kiša, a pijesak se pretvorio u blato te su organizatori posjetiocima poručili da u ovom trenutku izlaza nema, piše Daily Mail.

"Smrt posjetioca još uvijek je pod istragom, u ovom trenutku nemamo dodatnih pojedinosti", navodi se u saopštenju kancelarije šerifa okruga Pershing, prenosi Jutarnji list.

Burning Man is flooded, but people are coming out on foot to party!#BurningMan #burningman2023 #drowningman pic.twitter.com/o5iEmhEMWr