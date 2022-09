Sea Dance festival i njegovi izvođači: Muzika i umjetnost trijumfovali nad politikom

​Nakon niza prepreka i ultimatuma, izvođači i organizatori Sea Dance-a su na ovogodišnjem izdanju festivala, održanom posljednjeg vikenda avgusta, još jednom naglasili ključne vrijednosti za koje se zalažu.

"'Stop this war', 'Stop all wars', 'Peace on Earth', 'Peace with Earth', i 'Мир'", riječ koja se isto izgovara i piše na jezicima našeg podneblja, kao i na ukrajinskom i ruskom - mirovne su poruke koje su posjetioci mogli da vide na video bimovima glavne bine Sea Dance festivala i na profilima društvenih mreža izvođača.

Jedinstven stav i jedna od osnovnih misija djelovanja Exita još jednom su pokazali da umjetnost, muzika i univerzalne vrijednosti trijumfuju nad politikom zasnovanom na podjelama i propagiranju mržnje.

Mirovne poruke su prikazivane na nastupima niza izvođača na glavnoj bini, ali su posebno dobile na značaju tokom nastupa Nine Kraviz, koja se najviše našla na udaru u prethodnom periodu.

Podsjetimo, ukrajinski bend Kalush Orchestra je početkom avgusta na zvaničnom Instagram profilu pozvao fanove da podrže "čišćenje scene", i istakao da od Sea Dance festivala očekuje otkazivanje nastupa izvođača iz Rusije, jasno aludirajući na Ninu Kraviz.

Ovaj ultimatum su organizatori odmah odbili. Tom prilikom je istaknuta jasna mirovna misija svih Exitovih festivala, kao i to da je diskriminacija bilo kog čovjeka i umjetnika na osnovu njegove nacije, rase, jezika, vjere ili bilo koje druge osnove u potpunosti neprihvatljiva. Jasno je ukazano i na to da je neophodno uspostaviti mir, kako u Ukrajini, tako i u konfliktima širom svijeta.

Nakon izuzetno turbulentnog razdoblja proteklih mjeseci, Sea Dance je opet pokazao zbog čega ga smatraju najvažnijim crnogorskim festivalom i jednim od najprepoznatljivijih muzičkih događaja na Jadranu.

Kroz kapije na plaži Buljarica tokom tri dana prošlo je više od 40.000 posjetilaca iz mnogih evropskih zemalja, a njihova sinergija sa inspirativnim nastupima brojnih headlinera, poput Konstrakte, Mind Against, Senidah, Anfise Letyago, Dubioze Kolektiva i Nine Kraviz, rezultirala je idealnim finalom festivalskog ljeta.