"Sea Dance" opravdao očekivanja

Nastupima najvećih svjetskih i regionalnih zvijezda počeo je peti festival "Sea Dance", koji se ove godine održava na plaži Buljarice, kod Budve.

Program prve večeri na glavnoj bini "Addiko Main Stage Powered by Turistička organizacija Budva" počeo je oko 20 časova, a na novoj festivalskoj lokaciji nastupili su beogradski kantautor Marko Louis i jedan od najvećih rok bendova u regionu "Van Gogh".

Zanimljivo je da je najveća pohvala za nastup benda "Van Gogh" stigla od članova grupe "Chic", koji su nastup domaćih rokera na "Sea Dance" festivalu uporedili s koncertima grupa "Foo Fighters" i "Muse".

Prvu noć najveća zvijezda večeri bio je najznačajniji muzički producent svih vremena Nil Rodžers, koji je poveo prisutne na muzičko putovanje, nižući redom neke od najvećih svjetskih hitova u posljednje četiri decenije, a koje je lično pisao i producirao - od ultimativnih disko himni poput "Good Times", "We Are Family" i "I Want Your Love", pa sve do megahitova Dejvida Bouvija i Madone "Let's Dance" i "Like A Virgin", koji nose njegov autorski potpis. Na sjajan prijem kod festivalske publike Rodžers je otvorio srce i ispričao im o svojoj nedavnoj pobjedi nad rakom. Muzička ikona koja stoji iza najvažnijih svjetskih hitova priznala je da su mu doktori davali svega nekoliko mjeseci života, ali da je pobijedila njegova volja da tek napiše neke od najvećih hitova. Publika je na to uzvratila upalivši nekoliko hiljada mobilnih telefona, koji su izgledali kao pravo zvjezdano nebo, a Rodžers je zasvirao možda i najveći plesni hit ove decenije, koji je uradio u saradnji sa "Daft Punk" i Pharellom - "Get Lucky", i to u novoj, soul verziji.

Tako usijanu atmosferu preuzeo je belgijski DJ superstar Lost Frequencies, vrativši se na "Sea Dance" kao još veća zvijezda svega par godina kasnije s brojnim novim hitovima, među kojima se najviše istakao aktuelni singl "Crazy".

"Nastup sa Skrillexom na 'Sea Dance' festivalu ostao mi je u sjećanju kao najbolji u životu i za mene je 'Sea Dance' najbolji festival na svijetu", rekao je slavni muzičar i producent.

Dobro poznati stihovi i tvrde rime bili su prisutni i za vrijeme nastupa Vojka Vrućine, poznatijeg kao Vojko V, koji je publici priuštio žestok nastup u samu zoru, a eksplozivnu završnicu prvog dana festivala donijele su satirične rime i zarazne matrice rep domaćina grupe "Who See", koji su nastupali rame uz rame sa splitskom rep zvijezdom Krešom Bengalkom.

Tokom vikenda nasupiće najpoznatiji svjetski DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike, hitmejkerski dvojac Filatov & Karas, ali i regionalne zvijezde "Hladno pivo", Sajsi MC i rep kolektiv "Bassivity Showcase", dok će furiozni program predvoditi tehno kraljica Nina Kraviz. Publiku na plaži Buljarice još će zabavljati Paul Kalkbrenner, Alis Merton, Mark Funk, Marko Nastić, Rambo Amadeus...