Sedamdeset kompozitora iz čitavog sveta u Beogradu

BEOGRAD - Generalna skupština Evropske alijanse kompozitora i tekstopisaca (ECSA - European Composer and Songwriter Alliance), čija je članica Udruženje kompozitora Srbije, svečano je otvorena večeras u prostorijama "SOKOJ"-a.

Predsjednik ECSA-e Alfonso Karabuda rekao je Tanjugu da je glavni zadatak Alijanse da pokaže vrijednost muzike.

"Muzika može da bude zabava, može da bude dobra za vaše zdravlje, ali je ne treba potcijenjivati ni kada su u pitanju kreativne industrije", istakao je Karabuda.

Glavni problem kompozitora širom svijeta je, prema njegovim riječima, što postoji tržište i interes za muziku, ali autori kao da nemaju dovoljno snage.

"Ako osnažimo autore, onda će cijeli lanac vrednovanja biti unapređen i na tome Alijansa radi. Zastupamo prava autora i nastojimo da im olakšamo da rade kao profesionalci, jer samo tada mogu da stvaraju kvalitetnu muziku", rekao je Karabuda, primjetivši da se srpski autori pišu kvalitetnu muziku.

ECSA okuplja 56 udruženja iz 27 evropskih zemalja, zastupajući interese 40.000 kompozitora i tekstopisaca klasične, zabavne, rok i pop muzike, primjenjene i audiovizuelne muzike.

Predsjednik Udruženja kompozitora Srbije Ivana Trišić rekla je da je Skupština ECSA-e prvi veliki evropski skup kompozitora u istoriji srpske muzike, a u Beograd je došlo 70 delegata.

"Alijansa ima mudru politiku i polako menjaju zakone koji idu u prilog kompozitora, iniciraju podršku savremenoj muzici, organizuju i veliki konkurs za mlade kompozitore. Trude se da svaki kompozitor iz bilo koje zemlje dobije evropski glas", rekla je Trišić Tanjugu.

Drugog dana skupa, u Kolarčevoj zadužbini koncert će održati Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića u okviru ciklusa "Evropski orkestar savremenih kompozitora (EČO)".

Za 19. septembar u Kolarčevoj zadužbini najavljena je konferencija s temom "Muzika u Srbiji i inovativne evropske ideje o sinergiji kreativnosti i biznisa", na kojoj će se razmatrati šta se u evropskim zemljama preduzima kako bi muzika bila vidljivija, autori bolje plaćeni i istakla ekonomska isplativost muzike ako se ostvari prava veza sa turističkim ponudama, biznisom.

Karabuda je rekao da je ideja započeta u Stokholmu 2010. i da su skrenuli pažnju na mnogo važnih tema, ali iz ugla stvaralaca.

"Komponovanje kvalitetne muzike zahtijeva vrijeme i investiranje, a treba unaprijediti i distribuciju, doći do što šire publike. Čak i ako vi u Srbiji imate odlične kompozitore koji stvaraju kvalitetnu muziku, potrebno je do njihova djela dopru do publike u drugim dijelovima svijeta i to je izazov. Sa novim tehnologijama budućnost izgleda svjetlija", ocijenio je Karabuda.