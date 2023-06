Sejo Sekson: Nele me je doveo pred zid (VIDEO)

Nakon što je Zabranjeno pušenje zaprijetilo tužbom RTS-u, kao i Neletu Karajliću i Stefanu Milenkoviću, nakon čega su povučene njihove pjesme iz repertoara projekta Rok El Clasiko, Davor Sučić, alias Sejo Sekson, u gostovanju u podkastu "Zavidavanje" pokušao je da pojasni svoje postupke iz prethodnih nedjelja.

On je u više od sat vremena priče navodio sve moguće i nemoguće dijaloge koje je vodio sa Karajlićem tokom godina, nakon čega je smatrao da je doveden "do zida" i da je jedino tužbom mogao da zaštiti svoja djela.

"Neću više dozvoliti da pjesme o Sarajevu izvodi čovek koji tako malo saosećanja i onog elementarnog ljudskog osećaja ima spram tog grada. Ne možete vi pjevati Fikretu, a sutradan govoriti kako je to džamahirija. Potpisivati kompilacije na kojima su moje pjesme svojim potpisom, to je za mene stvarno nešto što od čovjeka kojem sam davao svoja djela 20 godina i koji je od tih djela živio nisam očekivao", izjavio je Sejo Sekson.

Kaže kako je zbog uspomena i vremena koje su proveli zajedno i napravili neke velike i lijepe stvari, a pogotovo zbog percepcije ljudi oko svega toga, izbjegavao je konflikt godinama, prenosi "Danas". Dotakao se i odnosa u bendu, kao i odnosa prema BiH i ratu u zemljama bivše Jugoslavije.

"Ta priča o prijateljstvu, o druženju, o bratstvu i jedinstvu više ne pije vode. To je jedna velika laž koja služi da se privuku ljudi na koncert i da se on prikaže hrvatskoj javnosti kao veliki pacifista i dobar čovjek. Ali veliki pacifista neće govoriti da su Sarajevo i Sarajlije krivi za ono što im se dogodilo i amnestirati ljude kao što je Radovan Karadžić i stajati iza leđa Vojislavu Šešelju i takvim ljudima", poručio je Sekson.

Potom je dodao:

"Sarajevo, Srebrenica i Vukovar su tragedije koje ne pamti kontinent. Nisu to stvari na kojima možeš skupljati političke bodove. Nisu to stvari s kojima se igraš da bi u Beogradu dobio stan na Dedinju. Meni nisu sporni neki ljudi koji su se našli u nekom Beogradu pa rekli: 'Joj šta nam dolje rade ovi, šta nam dolje rade oni’, prilagođeno ukusu publike koja to očekuje. Međutim, raditi to 30 godina je već ozbiljna patologija", rekao je Sučić u podkastu.