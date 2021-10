Selin Dion otkazala koncerte zbog zdravstvenih problema

Selin Dion primorana je da otkaže koncerte koje je planirala da održi u novembru mjesecu, ali i u januaru i u februaru mjesecu naredne godine.

Pjevačica se oglasila na društvenim mrežama saopštenjem i objasnila da je to uradila zbog "nepredviđenih zdravstvenih simptoma".

Kako se navodi, Selin ima problema sa spazmom mišića, što je spriječava da nastupi.

"Slomljena sam. Moj tim i ja pripremali smo se posljednjih osam mjeseci. Nemam riječi kojima bih opisala svoje razočarenje, ali sada moram da se fokusiram da budem bolje čim prije", napisala je Selin, prenosi Telegraf.

I’m heartbroken by this. My team and I have been working on our new show for the past eight months, and to not be able to open this November saddens me beyond words. Now, I have to focus on getting better… I want to get through this as soon as I can. - Celine xx… pic.twitter.com/cEDLQt9HDg