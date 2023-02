Sem Smit privukao negativne kritike svojim oblačenjem

Pjevač Sem Smit privukao je pažnju na dodjeli “Brit Awards-a” kada se pojavio u lateks kostimu neobičnog oblika.

Ubrzo su uslijedile brojne negativne reakcije na društvenim mrežama. Sem je takođe nedavno istakao da se ne osvrće na kritike te da se napokon osjeća dobro u svojoj koži nakon što je godinama patio od poremećaja zvanog tjelesna dismorfija.

”Oslobođen sam od pritisaka koje sam osjećao dok sam bio mlađi. Moja majka kaže da sam vremenom naučio da se ne brinem o tome šta ljudi misle o meni. Upravu je”, rekao je.

On je na “Brit Awards” izveo pjesmu “Unholy” s Kim Petras. Njih dvoje su nedavno osvojili Grammyja za najbolji pop performans. Sem je prije nekoliko dana objavio spot za pjesmu “I'm Not Here To Make Friends”, koji je takođe uzrokovao brojne negativne reakcije gdje mnogi tvrde da on pokušava normalizovati pornografiju.