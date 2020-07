Sergej Ćetković objavio novu pjesmu

Kao i svih prethodnih, i ovog ljeta Sergej Ćetković svojoj publici poklanja novu pjesmu, kojom najavljuje sedmi studijski album, planiran za predstojeću jesen. Za razliku od prošlogodišnjeg dinamičnog ljetnog hita "Pusti probleme", Sergej se ovog puta vraća svom autentičnom maniru emotivnih ljubavnih numera, koje su njegov zaštitni znak, i predstavlja baladu pod nazivom "Vratile se ptice", inspirisanu ljubavlju, morem, uspomenama i duhom prošlih vremena.

"Pjesma 'Vratile se ptice" dogodila se neplanirano, u periodu izolacije. Jedne noći, uz klavir i čašu vina, radio sam na dionicama nekih drugih kompozicija koje planiram za novi album i u jednom trenutku sam sve to prekinuo i napisao ovu baladu, što samo potvrđuje da se inspiracija često desi neočekivano i da neke pjesme same pronađu put do svog izvođača", kaže Sergej Ćetković.