Sergej Ćetković za "Nezavisne": Praznici su toplina doma, porodica i dječji osmijesi

Iza Sergeja Ćetkovića, crnogorskog kantautora i jednog od najpriznatijih muzičara u regionu, je period tokom kojeg se vratio stvaranju muzike i koncertima širom regiona, a vlasnik maestralnog glasa i mnogobrojnih hitova koje je iznjedrio tokom više od 20 godina duge karijere vrijedno radi na novim pjesmama.

"Pošto nam je 2023. godina bila i više nego uspješna, ovu Novu ću poslije dugo vremena provesti sa porodicom i prijateljima. A čitaocima 'Nezavisnih novina' na prvom mjestu želim dobro zdravlje, a zatim mir, ljubav i sreću u onoj mjeri koja im je dovoljna da sve predstojeće praznike dočekaju sa osmijehom na licu", kazuje Ćetković na početku pisanog intervjua za "Nezavisne".

U nastavku razgovora popularni muzičar rezimira 2023. godinu, govori o značaju praznika, građenju svog muzičkog puta te planovima za buduće dane.

NN: Kakva je za Vas bila 2023. godina, po čemu ćete je najviše pamtiti?

ĆETKOVIĆ: Za razliku od prethodnih, kada smo bili u periodu korone, ovo je bila jedna od najljepših koje pamtim, jer sam se konačno vratio svojoj publici, koncertima, putovanjima, susretima sa divnim ljudima, stvaranju muzike u najboljem mogućem raspoloženju i stekao sam puno uspomena koje ću uvijek pamtiti.

NN: Šta je za Vas smisao praznika? Kako ih doživljavate, čemu se radujete?

ĆETKOVIĆ: Toplina doma, porodica, dječji osmijesi i radost, mnogo dobre zabave, okićena kuća, druženje sa prijateljima, iznenađenja, pokloni, dobra hrana, pozitivne emocije i lijepa atmosfera. Trudim se da uvijek tako doživljavam praznike i zaista im se uvijek radujem.

NN: Već odavno se govori o novom albumu, kakvi su Vam planovi na tom području, kakva će biti poslovna 2024. godina?

ĆETKOVIĆ: Iskreno se nadam uspješna, sudeći po planovima i koncertima koji su već zakazani, ali i nekim novim projektima koje želim da realizujem, kao i novim pjesmama koje ću predstaviti publici sa aktuelnog albuma "Kofer". Ne bih sve da otkrivam, ali biće tu mnogo lijepih stvari koje pripremam i za koje se nadam da će se ljudima koji vole moj rad svidjeti.

NN: Kakvu muziku Vi slušate, šta puštate za svoju dušu?

ĆETKOVIĆ: Zavisi od trenutka, atmosfere, prilike. Volim ambijentalnu i filmsku muziku, volim neprolazne strane i domaće hitove iz osamdesetih godina. Rokenrol mi prija. Duhovna muzika me opušta i smiruje, volim i kvalitetnu narodnu muziku uz koju se čovjek najbolje proveseli. Muzika je moj život i zato mi prija sve što je kvalitetno, bez obzira na žanr.

NN: Važite za pjevača koji je karijeru izgradio bez skandala. Kako ste uspjeli u tome i koliko ste danas ponosni na tu činjenicu?

ĆETKOVIĆ: Veoma sam ponosan, što često naglašavam. Sada sam već toliko u ovom poslu i na sceni da mogu da kažem da je to jedan od mojih najvećih uspjeha, što sam pratio svoj put i ostajao dosljedan sebi i u teškim momentima, kada bi neko drugi možda pribjegao senzaciji i skandalima. Sve je to trenutno i besmisleno, a ja sam želio da trajem i, srećom, uspio sam u tome. Nikada nisam u svojoj karijeri i životu uradio nešto čega bih se ja i moja porodica postidjeli i to mi je najvažnije. Birao sam teži i duži, ali pravi i kvalitetan put. Sada, u ovim godinama sam u to siguran i presrećan zbog te činjenice.

NN: Pišete i tekstove i muziku za pjesme. Koji dio posla Vam je draži pjevanje ili pisanje? Koje su prednosti i izazovi jednog i dugog?

ĆETKOVIĆ: Sve ima svoje draži, ne mogu da izdvajam. Divan je proces stvaranja, kada se osamite i počnete da kreirate nešto iz srca, znajući da će to jednog dana čuti veliki broj ljudi. I dalje imam to uzbuđenje i taj osećaj je sjajan. Sa druge strane, pjevanje, koncerti i razmjena emocija i muzike sa publikom je smisao ovog posla, jer jedno bez drugog ne ide. U to sam se, a vjerujem i mnoge moje kolege, uvjerio tokom pandemije, kada sam stvarao muziku za koju nisam znao da li ću je ikada predstaviti ljudima. To je veoma težak momenat za umjetnika. Srećom, muzika nema rok trajanja i sve je došlo na svoje.

NN: Koliko Vam je obrazovanje pomoglo u građenju karijere, šta biste savjetovali mladim kolegama, da li da se posvete obrazovanju ili da "uče kroz praksu"?

ĆETKOVIĆ: I jedno i drugo. Sve ima svoje razloge i smisao. Treba samo slušati sebe i ići naprijed. Uspjeh uvijek dođe ako se uloži dovoljno rada i truda.

NN: Svjedoci smo popularizacije novih žanrova, kao što je trep. Kako Vi doživljavate ovu vrstu muzike i da li biste nekad napravili neku saradnju sa stvaraocima iz ovog domena?

ĆETKOVIĆ: Mislim da za svakoga ima prostora i da svako ima svoju publiku. Vremenom se stvari iskristališu i pokaže se ko padne u zaborav, a ko traje. Publika uvijek ima posljednju riječ. Razumijem trendove, novo vrijeme, novu potražnju. Ali kao što sam i rekao, muzika nema rok trajanja, a ja vjerujem da je moja upravo takva.

NN: Stvarali ste i za djecu, planirate li neke slične poduhvate u budućnosti, hoćemo li "Lolu i Milu" gledati u novim avanturama?

ĆETKOVIĆ: Lola i Mila iz dana u dan ulaze u nove avanture, a uz to pripremamo i još jedno veliko iznenađenje o kome sada ne mogu da govorim, ali vrlo brzo će se saznati. Mislim da će i djeca i roditelji biti oduševljeni.

