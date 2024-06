Serj Tankian: Imagine Dragons nisu dobra ljudska bića

​Pjevač benda System of a Down, Serj Tankian, izrazio je svoje nezadovoljstvo odlukom benda Imagine Dragons da nastupaju u Azerbajdžanu.

Prošle je godine Tankian pozvao Imagine Dragonse za njihov planirani koncert u Azerbajdžanu. Sada kada je pop-rock bend krenuo naprijed i odsvirao nastup, Tankian kaže da oni "nisu dobra ljudska bića".

Tankian je napisao otvoreno pismo Imagine Dragonsima, tražeći od njih da ne nastupaju u Azerbajdžanu, optužujući zemlju za "zločine protiv čovječnosti" zbog njihovih vojnih akcija koje je opisao kao prijeteći "genocid".

Na pitanje "Metal Hammera" o njegovim osjećajima nakon što su Imagine Dragona ipak odsvirali koncert u Bakuu, Azerbejdžan, prošlog septembra, Tankian je odgovorio: "Ne poznajem te momke, ali ko su ti ljudi? Ne razumijem takav način razmišljanja. Vrlo blizu nakon toga, Azerbajdžan je napao narod Nagorno-Karabaha i 120.000 ljudi napustilo je svoja istorijska ognjišta."

Nastavio je:

"Gledajte, ja nisam sudija da bih govorio bendovima gdje da sviraju, a gdje da ne sviraju. Imate druge umjetnike koji sviraju u vrlo upitnim državama, kojima upravlja jedna osoba, gdje ljudi nemaju puno ljudskih prava, a ja shvatam da to rade za novac, da su umjetnici, da zabavljaju, sve to. Ali kada postoji vlada koja se sprema izvršiti etničko čišćenje, kada je Azerbajdžan izgladnjivao 120.000 Jermenaca u Nagorno-Karabahu, i ne dopuštajući nikakvu hranu ili lijekove. Znaš, kao umjetnik, kad bih to otkrio, nema je***og načina na koji sam mogao otići i igrati tu predstavu. Ali neki umjetnici to rade. I ne znam šta bih rekao o tim umjetnicima. Ne poštujem ih kao ljudska bića. Je**š njihovu umjetnost, oni nisu dobra ljudska bića, što se mene tiče."

Tankian je zaključio:

"Ako ste toliko slijepi za pravdu da ćete ići svirati u zemlji koja izgladnjuje drugu zemlju, nezakonito, prema Međunarodnom sudu pravde, prema onome što govori Amnesty International, što kaže Human Rights Watch. Ako i dalje odeš svirati u tu zemlju, ne znam šta bih rekao o tebi kao je***om ljudskom biću. Nije me briga za tvoju muziku. Ako si loše ljudsko biće, zaboli me. Dakle, tu sam stigao s tim. Nemam nikakvog poštovanja prema tim momcima."

Tankian i System of a Down dugo su govorili protiv Azerbajdžana. Zapravo, izdali su svoje nove prve pjesme u 15 godina 2020. kako bi prikupili novac za "ozbiljan rat koji Azerbajdžan vodi nad našim kulturnim otadžbinama Artsakhom i Jermenijom", prenosi "Muzika".

