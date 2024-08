Shamso 69 za "Nezavisne": "Brkovi" 20 godina rade po osjećaju i ne slušaju nikoga

Vedran Pehar, alijas Shamso 69, pjevač je zagrebačkog benda "Brkovi", koji će 20 godina karijere proslaviti solističkim koncertom na banjalučkoj tvrđavi Kastel 16. avgusta.

"'Brkovi' postoje od 2004. godine. Dolaskom novog pjevača Shamse 69 (Vedran Pehar) 2007. godine bend kreće od nule. Shamso 69 je ujedno i autor većine njihovih pjesama. Kroz svoj rad ekipa iz benda stvara jedan potpuno novi stil koji nazivaju punk/folk/wellness. Upravo je takav i naslov prvog albuma, čijim je izlaskom 2009. godine počeo uspjeh benda. Niko do tada narodnu muziku nije svirao na takav način, miješajući je prvenstveno s punkom i rockom, a povremeno i s metalom i reggaeom", saopštili su organizatori koncerta iz "OK Musica".

Kako su kazali u nastavku, pojavom društvenih mreža i YouTubea bend je u kratkom periodu uspio doći do velike baze fanova.

"Drugi album 'Društvo brkatih mladića' nastavlja ubrzano podizati interes za bend širom regije, gdje stiču veliku popularnost. Iza njih je danas osam studijskih albuma i gomila koncerata odsviranih u regiji, Evropi i svijetu. Dvadeset godina nepredvidivog i divljeg muzičkog pravca Shamso 69, Tomac, Šarac, Talentino i Torbica sviraće pred svojim najvjernijim fanovima 16. avgusta na tvrđavi Kastel u Banjaluci", najavljuju organizatori koncerta povodom kojeg je Shamso 69 govorio za "Nezavisne".

NN: Ukratko, kada ste o karijeri "Brkova" počeli ozbiljno da razmišljate?

SHAMSO 69: Početkom 2015. par mjeseci prije nego što sam dao otkaz u firmi u kojoj sam radio 11 godina. Tim potezom sam sebi stvorio plodno tlo da se bavim onim što najviše želim i volim, a to je muzika. Bilo je doslovno ili-ili. Morao sam izabrati između rada u velikoj korporaciji i "Brkova". Na svu sreću, izabrao sam "Brkove".

NN: Čemu i kome dugujete uspjeh, odnosno kakav bi Vaš rezime bio nakon toliko duge i sada već zavidne karijere?

SHAMSO 69: Trud, entuzijazam, upornost, želja i podrška najbližih. Rekao bih da smo imali i nužnu količinu sreće na našem putu. Ne smijemo zaboraviti ni ljude bez kojih ne bismo bili gdje smo sada. Miroslav Majkić, Mario Grdošić, Zlatko Bardun, Dubravko Suvara i mnogi drugi. Zadovoljan sam i sretan svime što smo postigli, ali i dalje stremim novim ciljevima i izazovima jer mislim da bez toga nema kvalitetnog napretka.

NN: U najavi za koncert piše da slavite 20 godina nepredvidivog i divljeg muzičkog pravca. Mislite li da je upravo taj pravac zaslužan za to da publika na Vašim koncertima redovno biva u transu, jer narodnjački tekstovi diraju u dušu, a žešća rok svirka daje dodatnu energiju?

SHAMSO 69: Nisam ni ja potpuno siguran. Mislim i nadam se da su to prije svega pjesme. Tekstovi, energija, specifičan način na koji smo pristupili svemu. Nismo nikoga slušali, radili smo sve po osjećaju. Ljudi su to valjda osjetili, nemam pojma. Nama nije bitna slava, nego samo muzika i prijateljstvo. I da koliko možemo pomognemo u uklanjanju predrasuda i licemjerja kako na muzičkoj sceni, tako i generalno. Mi nismo ničiji, a istovremeno smo svačiji. Gdje god se zateknemo možemo reći da smo i gosti i domaćini. Oni koji nas duže prate to najbolje znaju. Sretan sam zbog toga.

FOTO Tomislav Sporiš

NN: Da li su "Brkovima" bendovi "Nervozni poštar", "Pero Defformero" i "Hali Gali Halid" bili neka vrsta inspiracije na početku?

SHAMSO 69: "Nervozni poštar" svakako jeste jer smo na početku svirali nekoliko njihovih obrada. Osim toga, moj prvi nastup s "Brkovima" je bio kao predgrupa "Nervoznom poštaru" u Zagrebu 2007. Kasnije smo stvorili svoj vlastiti stil, kojeg sam nazvao punk/folk/wellness.

NN: Cijela ova godina za Vas je u znaku jubileja. Da li u tekućoj 2024. godini pomjerate ili bar planirate pomjeriti koncertne kapacitete i granice?

SHAMSO 69: Plan je da odsviramo što više solističkih nastupa i proslavimo veliki jubilej. Pritom mislim na najveće koncerte do sada s najjačom produkcijom - od Sofije do Ljubljane, a vjerovatno i šire. Bend nikad nije zvučao bolje, to nam ljudi stalno govore na koncertima. Potrudit ćemo se zajedno s lokalnim promoterima da na ovoj turneji naši nastupi zvuče i izgledaju kao nikada.

NN: "Seks i droga" Vaša je najslušanija pjesma. Koliko se i da li se uopšte razlikuju vrijednosti "Brkova" i "The Roling Stonesa"?

SHAMSO 69: Ha-ha. Sad kad tako kažete i meni se čini da se suštinski ne razlikuju mnogo. Sve je to rock nad roll. Međutim, ipak smo mi ovdje Balkan i imamo drugačije prilike od onih u Americi i Britaniji i samim tim težimo malo drugačijim ciljevima. Prije svega mislim na standard i mentalitet. U svakom slučaju, hvala na usporedbi.

NN: Da li je Sinan Sakić balkanski Mik Džeger?

SHAMSO 69: Sinan je bio legenda. U razgovoru s njim osjetio sam neshvatljivu mirnoću. Kao da razgovaram s nekim velikim duhovnim vođom. Takav mi se činio privatno. Na sceni bih ga možda više usporedio s Džonijem Kešom i Henkom Vilijamsom zbog izrazite tuge u glasu.

NN: Da li su i kada "Brkovi" postali dio mainstreama?

SHAMSO 69: Rekao bih da jesmo, ali opet nekako mi se čini da su se u današnje vrijeme te granice dosta izbrisale. Teško je reći što je danas mainstream, a što ne.

NN: Da li muzičke platforme na internetu danas ostavljaju istu šansu svim bendovima ili novčana ulaganja i dalje igraju veliku ulogu u marketingu i putu do šire publike?

SHAMSO 69: Mislim da istu šansu imaju oni koji tek kreću u sve. Malo su možda u prednosti oni koji su već postigli rezultate i ljudi znaju za njih. Njima je lakše graditi na postojećim temeljima, mada se i to lako upropasti ili oplemeni. Socijalne mreže i digitalni servisi trenutno igraju vodeću ulogu u marketingu glazbenih izvođača. U to sam prilično siguran. Tik Tok i Instagram su danas poput radija i televizije u osamdesetima.

NN: Po reakcijama na Vaše pjesme reklo bi se da radite u korist malog, "običnog" čovjeka. Koliko Vama znače virtuelne i žive reakcije?

SHAMSO 69: Nama je stalo do ljudi. Kako će živjeti, kako će im biti. Problem je što mi kao jedan mali bend ne možemo puno promijeniti, ali cijenimo svakoga i vjerujemo u temeljne ljudske vrijednosti poput prijateljstva, solidarnosti, ljubavi i empatije. Sretan sam kada mi ljudi kažu da im je neka pjesma pomogla. Nedavno mi je nakon koncerta prišao jedan mladić od 18 godina i kazao da je bio u jako teškoj situaciji i da mu je naša muzika pomogla. Skupa smo se isplakali. I ja sam prolazio svakakva stanja. Nedavno sam naletio i na komentar ispod jedne od pjesama gdje je čovjek pisao kako mu je također pomoglo dok je bio na liječenju u bolnici. To je ono najvrijednije u životu, kada nekome pomogneš. Svjesno ili nesvjesno, nije važno.

NN: Koliko se Shamso 69 na bini i Vedran Pehar van bine zapravo razlikuju?

SHAMSO 69: Prilično. Shamso je lud, voli rakiju, stalno priča, hiperaktivan je. Vedran je dosadan, sklon pretjeranom analiziranju, povlači se u osamu i nije zanimljivo društvo.

NN: Vaš osmi studijski album "Krvava novčanica" objavljen je prošle godine. Pretpostavljam da ove godine nećete ulaziti u studio. Međutim, da li u hodu pripremate pjesme i za deveti album?

SHAMSO 69: Čim završi slavljenička turneja bacamo se na uvježbavanje novih pjesama. Zasad ih samo pjevušimo po hotelima i u kombiju. Jedva čekam da odemo u studio, obožavam to.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.