Shamso 69 za "Nezavisne": Sinan Sakić rekao da bi volio pjevati pjesmu "Brkova"

Vedran Pehar, alijas Shamso 69, vođa je, pjevač i autor većine pjesama "Brkova", grupe koja svira Balkan pank/folk/velnes muziku, a koja će se ovdašnjoj publici još jednom predstaviti u Klubu studenata Banjaluka (KSB), i to u dva nastupa - pod sloganom "Vikend sa Brkovima", prvi nastup zakazan je za petak, 10. novembra, a drugi za subotu, 11. novembra.

"'Brkovi', poznati po svojoj energičnoj muzici i urnebesnim tekstovima, obećavaju dvije unikatne večeri ispunjene pankom, rokom i folk zvukovima, a bend predvođen Shamsom 69 u Banjaluku dolazi kako bi promovisao novi album pod nazivom 'Krvava novčanica'", saopštili su organizatori koncerta - "OK team". Šta Shamso 69 kaže tim povodom pročitajte u intervjuu koji je dao za "Nezavisne novine".

NN: Aleksandra Prijović je napunila pet Arena u Zagrebu, a "Brkovi" dva Kluba studenata u Banjaluci. Koji je uspjeh za Vas veći?

SHAMSO 69: Prije svega muzika za mene nije natjecanje, a uspjeh je relativna stvar. Za nekoga je to nastup na Vembliju, a za nekoga na školskoj priredbi. Muzika me počela zanimati još u djetinjstvu, prvenstveno zbog ljubavi, manje zbog želje za uspjehom. Cijenim i poštujem rezultate koje postiže Aleksandra Prijović i želim joj sve najbolje. Naravno da je u komercijalnom smislu uspješnija, međutim žena je talentirana i marljivo radi, tako da to možemo samo pohvaliti. Još, mislim, 2016. godine kada je izbacila pjesmu "Anestezija" dalo se naslutiti da tu ima dosta potencijala.

NN: Da li su Vam draže klupske ili ljetne, festivalske svirke na otvorenom?

SHAMSO 69: Generalno više volim kada je toplo jer je lakše putovati. Nema zimske odjeće, lakše se presvući, desi se i neko kupanje ako smo blizu mora, rijeke ili jezera. Šta da vam kažem, ipak mi se lakše znojiti nego smrzavati. No, to ne znači da ne volim klupske svirke i da ne dajem sve od sebe i u zatvorenom prostoru.

NN: U Banjaluci promovišete novi studijski album, vaš osmi, pod nazivom "Krvava novčanica". S obzirom na to da je objavljen u trećem mjesecu, koliko ste zadovoljni povratnim reakcijama publike?

SHAMSO 69: Dosta sam zadovoljan. Nekoliko pjesama se uspjelo probiti na koncertnu listu. Na svim digitalnim servisima, pogotovo YouTubeu i Spotifyju, bilježimo osjetan rast. Ljudi traže pjesme na koncertima. Jedini je problem što ih ne stignemo baš sve odsvirati jer imamo i stare pjesme.

NN: Album otvara pjesma "Više ni pankeri ne slušaju pank". Da li to znači da je pank mrtav?

SHAMSO 69: Naravno da ne. Pank neće umrijeti sve dok bude ljudi koji misle svojom glavom. To je samo bio moj osvrt na određene pojave, odnosno promjene u društvu. Po šoping-centrima sam viđao ljude u "Ramones" majicama, a poprilično sam siguran da ne znaju da je to bend. S druge strane, znao sam sresti mlade pankere kojima iz zvučnika trešte elektronika i narodnjaci.

NN: U jednoj pjesmi pjevate "Osjećaš se kao go*no u plastičnoj kesi". Da li je ta pjesma ujedno i poziv na koncert "Brkova", za sve one koji se tako osjećaju, čisto da im se nešto lijepo desi?

SHAMSO 69: Pjesma govori o muškarcu koji je zarobljen u lošem braku. Što se tiče koncerta, odnosno koncerata, nimalo ne sumnjam da će nam svima biti lijepo.

NN: Sa vama odnedavno svira najbolji gitarista svijeta Igor Paspalj. Kako je imati najboljeg gitaristu svijeta u ekipi?

SHAMSO 69: Igor je s nama već skoro dvije godine. Imam osjećaj da ga znam cijeli život. Iz Dubaija je preselio u Banjaluku i sudbina nas je slučajno spojila. On je zaista svjetska klasa gitarista, ali meni je puno važnije što sam pronašao prijatelja i kolegu kakvog samo možete poželjeti. Radi se o začuđujuće skromnom i jednostavnom čovjeku, a s druge strane je urnebesno duhovit i ugodan u društvu. Vikend u Banjaluci će ujedno biti i prilika za druženje s njegovom familijom, koja nas svaki put savršeno ugosti.

NN: Bez obzira na to što Bajaga decenijama svira s "Instruktorima", još nije položio vožnju. Da li to znači da ni članovi "Brkova" neće pustiti brkove?

SHAMSO 69: Tako je! Kad vidite Momčila u automobilu sa znakom L, mi svi puštamo brkove do poda! A ne znam ni zašto gospodin Bruno Langer šeta okolo kad mu je mjesto u "Atomskom skloništu".

NN: Da li je istina da ste bili dogovorili saradnju sa Sinanom Sakićem, ali da je taj dogovor preduhitrila njegova smrt? Ako jeste, o kakvoj saradnji je bila riječ?

SHAMSO 69: Kad smo se upoznali rekao mi je da bi jednom volio pjevati moju pjesmu "Bolje da sam s frendovima". To me potpuno oduševilo. Kasnije sam dogovarao suradnju s njegovim basistom Andrijom. Ideja je bila da obradimo dvije njegove pjesme "Otvori se nebo" i još jednu. To se sve trebalo odigrati na našem nastupu u beogradskoj Hali sportova. On nas je u međuvremenu, nažalost, napustio, tako da ostaje samo sjećanje na to kratko druženje. Bilo bi lijepo kada bi se organizirao neki memorijalni koncert njemu u čast jer je zaista bio posebna osoba.

NN: Sljedeće godine slavite 20 godina postojanja. Kakav spektakl ovim povodom možemo da očekujemo?

SHAMSO 69: Trenutno dogovaramo nastupe diljem Balkana, a i šire. Uskoro ćemo krenuti s prvim objavama. Bit će to dosad najveći koncerti u našoj karijeri, koje će pratiti i najbolja produkcija koju je moguće imati kod nas. Cijela 2024. godina će biti u duhu proslave 20 godina "Brkova". Raduje nas što ćemo biti u mogućnosti proslaviti taj veliki jubilej zajedno sa svim ljudima koji nas prate i podržavaju sve ove godine.

NN: Može li se u ovom svijetu opstati od Balkan pank/folk/velnes muzike?

SHAMSO 69: Naravno da može, mi smo dokaz! Samo treba vjerovati i biti uporan. Vidimo se 10. i 11. novembra na "Vikendu sa Brkovima" u Banjaluci! Vole vas "Brkovi"!

