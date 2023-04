Shamso 69 za "Nezavisne": Za svijetom kaskamo zbog korupcije, nacionalizma i mržnje

Nastupi uživo pred publikom su najvažniji dio našeg djelovanja. Mi smo koncertni, terenski bend.

Trudimo se biti maksimalno korektni i svaki koncert odsvirati s jednakim žarom, ali lagao bih kada bih rekao da atmosfera i raspoloženje publike ne utječu na to kako se osjećamo i koliko uživamo dok traje nastup.

Rekao je ovo za "Nezavisne" pjevač benda "Brkovi" Vedran Pehar, publici u regionu mnogo poznatiji po imenu Shamso 69. Zagrepčani su nedavno objavili album "Krvava novčanica", što je njihovo osmo studijsko izdanje. Album sadrži devet novih pjesama i prvi je materijal koji je bend snimio sa gitaristima Alenom Vlajnićem Talentinom i Igorom Paspaljem, koji su novi članovi sastava. Pjesmu "A kada padne noć" radili su sa pjevačicom Mirjanom Aleksić.

"Trudim se svakome s kime surađujem ponuditi maksimum, a pritom i što više od nekoga naučiti. Mirjana je sjajna osoba. Dolazila je na naše koncerte, nisam ni znao da je pjevačica dok nam na Instagram profil nije poslala video sa snimanja novogodišnjeg programa. Pitao sam može li snimiti vokale za demo verziju, što je oduševljeno prihvatila. Pjesmu sam htio ponuditi Seki Aleksić, ali nije ni došla do nje. Kad je Mira snimila vokale, svima nam se jako svidjelo kako je sve ispalo, pa smo odlučili ostaviti tako. I sada imamo duet s Mirom, umjesto sa Sekom Aleksić", rekao je Shamso 69.

NN: Kako su se novi članovi uklopili i šta su donijeli u bend?

SHAMSO 69: Nemam dovoljno riječi da nahvalim te momke. Igor je svjetski muzičar, profesor, ali kao čovjek i prijatelj je još bolji. Živi u Banjaluci pa se mora dodatno žrtvovati prilikom putovanja na nastupe i probe. Nisam još čuo da se požalio na nešto, nevjerovatan lik. Alen je mlad i jako talentiran, ne zovemo ga džabe Talentino. Sjajan gitarist, a također mi pomaže i oko aranžmana kada nastaju nove pjesme. Momci su se savršeno uklopili. Da sam tražio sto godina, ne bih našao bolje ljude za bend od njih dvojice.

NN: Na koje teškoće nailazite kada mijenjate postavu, da li se dosta toga mijenja iz korijena ili novi ljudi ulaze u uhodanu mašineriju i prilagođavaju se?

SHAMSO 69: Naši bivši članovi su zbog privatnih razloga morali napustiti bend. Nakon jednog solo nastupa u Prijedoru zamolio sam svog prijatelja Almina Ališića da nam se pridruži. Međutim, on se tek bio zaposlio, a znamo svi kako je kod nas teško naći dobar posao. Predložio mi je da pozovem Igora i nakon prve probe sam znao da je on pravi za nas. Alena smo poznavali od prije jer nam je jednom prilikom gostovao na par pjesama. Na početku sam strahovao kako će se njih dvojica uklopiti, ali strah je brzo nestao. Prilagodba novih članova ovisi o više faktora. Trudio sam se momcima što više olakšati taj proces. Jednostavno moraš imati i sreće da naletiš na prave ljude. Nije dovoljno samo da dobro sviraju instrumente, treba kasnije s tim ljudima provoditi sate i sate u kombiju. Olakotna okolnost je bila i situacija sa virusom korona. Imali smo više vremena da se upoznamo i uvježbamo pjesme. Eto kako i negativne pojave nekada mogu imati pozitivne efekte (smijeh).

FOTO Sanjin Kaštelan/Ustupljenja fotografija

NN: Često se tokom koncerata osvrnete na trenutnu društveno-političku situaciju. Kako gledate na vrijeme u kojem živimo i budućnost koja dolazi?

SHAMSO 69: Zbog medijske zagušenosti i depresije koju izaziva preveliki broj negativnih i senzacionalističkih informacija sve manje pratim politiku i dnevna zbivanja. Zahvaljujući tome polako postajem pozitivac i usudim se nazvati umjerenim optimistom. Osjećam kako mi se život dosta posložio zadnjih godina i napokon mogu reći da mi je lijepo. Ali svjestan sam da nije svima tako i da postoji gomila teškoća koje kao društvo moramo zajedno prebroditi. Učinilo bi me sretnim kada bismo se više pridržavali osnovnih civilizacijskih normi. Mi ovdje, nažalost, dosta kaskamo za razvijenim svijetom zbog previše korupcije, nacionalizma, mržnje, defetizma i ignorancije. Nova tehnologija pruža toliko mogućnosti, a mi to često koristimo na krivi način. Jednom kada kritična masa kolektivno odluči misliti pozitivno promijenit će se društvena klima i bit će nam svima bolje. Nadam se da nećemo morati predugo čekati na to.

NN: "Brkovi" sviraju već 19 godina, na šta ste ponosni, a šta biste promijenili tokom karijere?

SHAMSO 69: Bend službeno postoji od 2004. godine, ja sam se priključio 2007. godine i tada smo krenuli ispočetka. Ponosan sam najviše na to što smo uspjeli preskočiti sve prepreke i postići da živimo od onoga što najviše volimo, a to je muzika. Gledam na sve to vrijeme kao na golemo iskustvo koje mi je pomoglo da bolje shvatim okolinu, ojačam karakter i dodatno izgradim i formiram vlastite stavove i sebe kao pojedinca i osobu. Ne bih previše mijenjao. Neke ljude bih zaobišao, neke stvari uradio malo ranije ili kasnije, ali ništa strašno zbog čega se gorko kajem. To je ono što se u narodu obično kaže: "Eh, da mi je ova pamet bila." To funkcionira samo u teoriji jer u praktičnom životu, nažalost, moramo napraviti mnoge greške kako bismo stigli do željenih rezultata.

NN: Kako je počelo, da li je iko iz benda očekivao da će sve ovoliko trajati i da ćete živjeti od muzike?

SHAMSO 69: Počelo je tako što su momci ostali bez pjevača, a meni je falio bend jer sam već imao spreman repertoar za dva albuma. Sudbina nas je spojila i tako je sve krenulo. Nismo uopće razmišljali o bilo kakvom uspjehu, a kamoli ga očekivali. Htjeli smo samo svirati i otkačiti se kao u tekstu iz "Azrine" pjesme. Vremenom smo počeli shvatati da privlačimo sve više i više publike. Ne znam za druge, ali ja sam se potajno nadao da ću se jednog dana moći baviti isključivo muzikom. Međutim, iz tadašnje perspektive to je izgledalo kao nemoguća misija.

NN: Kada možemo da očekujemo koncert "Brkova" u Banjaluci i po čemu pamtite prethodne nastupe u gradu na Vrbasu?

SHAMSO 69: Ne smijem još ništa otkriti zbog obaveza prema organizatoru, reći ću samo uskoro. Pamtim krcate nastupe u Klubu studenata Banjaluka i na tvrđavi Kastel u okviru moto-susreta, vatromet. Jednom su me zvali da vodim radio-emisiju s ljudima koji se liječe od psihijatrijskih bolesti. Skoro sam se rasplakao tamo, a uspjeli su me i nasmijati. Također pamtim ručak kod Igorove familije, obilazak pogona "Banjalučke pivare", dobru pitu od krumpira. Prije jedne svirke šetao sam gradom, zamislio se i zviznuo glavom u saobraćajni znak (smijeh). Ovim putem apeliram na gradsku vlast da povisi malo te znakove jer ja, nažalost, ne mogu smanjiti glavu (smijeh).

Bilo bi zgodno da bivša Jugoslavija ima istu valutu

NN: Hrvatska je uvela evro kao zvaničnu valutu, koliko je to dobro ili loše?

SHAMSO 69: Uh, ovo zvuči kao pitanje za profesora ekonomije (smijeh). Kako za koga, na početku je sigurno teže palo onima s manjim primanjima jer je posljedica uvođenja nove valute i opće poskupljenje svega živog. Ajvar koji redovno kupujem u protekle je dvije godine poskupio duplo. Zbog nastupa najviše putujem po našim zemljama bivše Jugoslavije i bilo bi zgodno da svi imamo istu valutu. Kao i većina stvari, uvođenje eura ima dobrih i loših strana. Meni je, recimo, dobar osjećaj (iako nije direktno povezano) bio kada smo sletjeli iz Kanade u Poljsku što na putu kući nisam više morao prolaziti nikakave posebne kontrole dokumenata. Kad bi barem tako bilo i ovdje kod nas.

"Letu 3" želim puno uspjeha

NN: Hrvatsku će na "Evroviziji" predstavljati "Let 3". Šta mislite o njihovoj pjesmi i koliko je njihov nastup na velikoj evropskoj pozornici dobar za alternativnu scenu regiona?

SHAMSO 69: Mene "Evrovizija" zaista ne zanima, ni sadržajno ni kao fenomen. Razumijem da ljudi to prate iz raznih razloga. Osobno tragam za drugim tipom, odnosno tipovima muzike. "Let 3" su naše kolege, želim im puno uspjeha, to jest da im se ostvari sve što su zamislili. Bilo da je to pobjeda, plasman, reklama ili jednostavno dobro zezanje.