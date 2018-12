"Si star festival" 24. i 25. maja u Umagu

NOVI SAD - Muzički festival "Si star" /Sea Star/, čiji je osnivač "Egzit", biće održan 24. i 25. maja naredne godine u laguni "Stela maris" u istarskom mondenskom ljetovalištu Umagu, a prodaja ulaznica po promotivnoj cijeni od 3.700 dinara /oko 31 evro/ zakazana je za srijedu, 12. decembar.

Riječ je o festivalu koji je, nakon samo dva izdanja održana u Umagu, nominovan za prestižnu nagradu za najbolji festival do 40.000 posjetilaca dnevno "Best Medijum-Sajzid Festival" /Best Medium-Sized Festival/.

"Egzit-tim" danas je saopštio da je početak prodaje ulaznica za "Si star festival" zakazan za srijedu, 12. decembra, u podne kada stižu festivalske ulaznice po promotivnoj cijeni od 3.700 dinara /oko 31 evro/, što je ušteda od 50 odsto u odnosu na konačnu cijenu.

U prodaji će biti i "VIP Gold" ulaznice i to po cijeni od 12.000 dinara /oko 101 evro/. Sve ulaznice biće dostupne putem sajta /seastarfestival.com/, kao i na svim prodajnim mestima "Gigs tiks" /Gigs Tix/.

Osim 24. i 25. maja - festivalskih dana, 23. maja biće održana žurka otvaranja festivala, a 26. maja oproštajna žurka.

Organizatori najavljuju nastupe svjetskih i regionalnih zvijezda, poput onih koje su nastupile na prethodna dva festivala - "Prodidži", Robin Šulc, Fetboj Slim, Dimitri Vegas end Lajk Majk, "Hurts", Pol Kalkbrener, "Dubioza kolektiv", "Kiša metaka" i drugih.

Festivalska bina "Adiko Tesla stejdž" najveća je do sada postavljena bina u Istri, a svojim položajem dominira lagunom "Stela maris".

Kroz kompleks "Stela maris" je u prethodna dva izdanja "Si star festivala" prošlo više od 80.000 posjetilaca.