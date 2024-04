"Silente" za "Nezavisne": Prvi put smo u Banjaluci, želimo se pokazati u najboljem izdanju

Sanin Karamehmedović je bas-gitarista i autor većine pjesama dubrovačke grupe "Silente", koja će nastupiti u Klubu studenata Banjaluka, popularnom KSB-u, 20. aprila, od 21 čas.

Iako su osvježenje na pop-rok sceni u posljednjih 12 godina, djevojke i momci iz "Silentea" prvi put nastupaju u Banjaluci, a ovim povodom Karamehmedović, inače i autor knjige poezije "Terca na tišinu", govorio je za "Nezavisne".

NN: Kakav program pripremate i kakva su očekivanja pred nastup u Banjaluci?

KARAMEHMEDOVIĆ: Prvi put smo u Banjaluci, nemamo nikakvih očekivanja, ali želimo se pokazati u najboljem izdanju i vratiti se opet što prije. Nadamo se da je ovo početak duge tradicije naših gostovanja, jer pravo je čudo kako nikad nismo navratili. Često nas pitaju na društvenim mrežama kad će neki koncert i eto ga sad. Veselimo se upoznati nove fanove, uvijek je posebna priča kad prvi put gostuješ negdje.

NN: Nedavno ste objavili novi singl "Sve da ima neki način", koji je druga numera koja najavljuje novi album. Kako napreduje rad na albumu i kad je u planu objavljivanje?

KARAMEHMEDOVIĆ: Početkom godine išli smo u studio i snimili pet novih pjesama. Jedna od njih je "Sve da ima neki način". Objavit ćemo još jednu prije ljeta i onda čekamo jesen da nastavimo, jer ljeto je prepuno koncerata i ne možemo se koncentrirati na studijski rad. Pretpostavljamo da će sve biti gotovo na jesen i spremno za objavu. Prilično smo zadovoljni kako je ovaj prvi dio ispao. Bend je u dobroj formi, i autorski i svirački, tako da nam to brzo i jednostavno ide.

NN: Pomenuti singl već je dobio epitet nečeg novog i originalnog, kako nastaju nove pjesme u "Silenteu"?

KARAMEHMEDOVIĆ: Sto puta isprobana metoda koju mi iz neke navike ili potrebe uporno ponavljamo. Sančo šalje Tiboru tekst, Tibor riješi melodije i aranžman, bend skupa sve uvježba i krećemo u studio. Mi tako radimo otkad smo bili klinci, još od srednje škole, i radit ćemo tako još dugo vremena. Drago nam je da se ljudima sviđa, potpora koju nam pružaju već godinama je nevjerojatna. Trudimo se dosta i volimo te naše fanove, htjeli bismo im uzvratiti istom mjerom i u svakom periodu rada ponuditi ono najbolje što smo tada mogli izvući.

NN: Stihovi kažu "tu nema prave, nema površne rane, nego neke čudne boli što te cijeli život melju dok ne uspore krv i ne uspore želju". Koliko je današnje vrijeme inspirativno za stvaranje novih pjesama?

KARAMEHMEDOVIĆ: Inspirativno je kao i svako drugo, pretpostavljam. Za nas je dobro, ljepote i želje ima dovoljno za provesti cijeli život pišući. Čini mi se da to više kreće iznutra nego izvana. Vrijeme u kojem se nalaziš ili društvo u kojem se provodiš. Malo takvih stvari nas pokreće i malo takvih stvari nas može zaustaviti. Proces kreće unutra i osoba je već satkana od nekih stvari u sebi koje treba otkriti i razviti. Sve dok mi imamo glad za ovim što radimo, ta glad će biti naša inspiracija.

NN: Pišete tekstove pjesama za "Silente", objavili ste i zbirku pjesama, a jedne prilike ste naveli da ste zaljubljenik u rok poeziju. Koje autore cijenite i pratite?

KARAMEHMEDOVIĆ: Navodim to kad god sam u prilici. Pišem tekstove za koje bih htio da se uglazbe, da ih netko pjeva nekome. Takve sam tekstove čitao i tako sam ih doživljavao, oblikovali su me kao osobu. To je ta rok poezija s ovih prostora. Arsen Dedić, Duško Trifunović, Đorđe Balašević, Branimir Štulić, Miladin Šobić itd. Od novijih autora veselim se svakoj novoj pjesmi Dina Šarana, Gibonnija, Mile Kekina.

Sanin Karamehmedović FOTO Facebook/Silente

NN: Od prošle godine nastupate sa Larom Viktorijom Ilić, koja je novi vokal benda. Na koji način je Ilićeva uticala na bend?

KARAMEHMEDOVIĆ: Natjerala nas je da napišemo pjesmu "Sve što treba znat o ženi". Ta pjesma sigurno ne bi nastala da nje nije bilo, a jedna je od najboljih koje imamo. Donijela je dah mladosti, neku šarmantnu snagu koju nosi samo netko tko je neopterećen kao ona. Ista je kao mi prije 10 godina, zaljubljena u sve. To je jako motivirajuće i djeluje pozitivno na cijeli bend. Pred njom je puno rada i odricanja, a bend je tu da bude potpora.

NN: Prošlo je više od decenije od vašeg prvog albuma "Lovac na čudesa", bilo je odlazaka, povrataka, šta je ono zbog čega "Silente" opstaje?

KARAMEHMEDOVIĆ: Tibor i ja smo krenuli s ovom pričom 2006. godine. Tada smo imali prvi koncert i izveli smo prvu autorsku pjesmu. Bend se tada zvao "Silent". Znači da već skoro 20 godina mi pišemo svoje stvari i izvodimo ih. Prvo, mi samo to i znamo raditi. Drugo, i puno bitnije, mi smo potpuno ludi za tim. To je sve što mi želimo. To je praktički naš cijeli život posvećen jednom cilju. Vjerujem da je ta želja ono što nas vodi dalje. Dovoljno je jaka i dovoljno je ima da nas pokreće još jako dugo.

NN: I dalje vas pamte po vašem prvom hitu "Terca na tišinu". Koliko je danas teško ili lako saživjeti se s tim periodom i izvoditi ovu pjesmu istim elanom?

KARAMEHMEDOVIĆ: "Terca" je prva pjesma koju smo mi ikada objavili. Preko noći, prvi singl, pretvara te u ozbiljnog izvođača. Ona je važnija od pjesme. "Terca" je predstavljala trenutak kad smo se pojavili, neke nove klince, cijelu energiju tog vremena. Teško će biti izaći iz te sjene, ali neka, to je dobra pjesma i zaslužila je svu slavu koju ima. Izvodimo je kao i prvog dana i volimo je jednako, ništa manje, ništa više. Neće nam nikad dosaditi. Napisali smo mi u međuvremenu puno boljih pjesama od nje, ali "Terca" ostaje "Terca" i mi smo joj zahvalni za sve što nam je omogućila.

NN: U posljednje vrijeme vas vidimo u nekom novom stilskom ruhu, koliko je ovaj "estetski" segment zanemaren u zemljama Balkana i kako vi gledate na njega?

KARAMEHMEDOVIĆ: Mi to volimo i trudimo se oko toga. Na neki naš način. Na to gledamo kao na dodatni sadržaj koji dajemo ljudima, čime ih pokušavamo zainteresirati. To ne nosi tako veliku ulogu i samo se naslanja na pjesmu tako da ne bih nikad očekivao će "estetika" neke pjesme napraviti nešto od nje što ona već sama nije napravila. Ali zabavno je i ponekad pomogne da se pojača doživljaj i emocija koju glazba nosi. To je pojačivač, ali nikako glavni dio cijele te priče. Nisam baš siguran da je taj dio zanemaren kod nas, čini mi se baš suprotno, ali važnije je pitanje je li pogođen.

NN: Kakvi su vam planovi za budućnost u vezi s pitanjem muzike?

KARAMEHMEDOVIĆ: Nadamo se da ćemo napraviti još puno dobrih koncerata do kraja godine, a onda krajem objaviti novi album. Često objavljujemo singlove, pa tko želi neka nas zaprati na mrežama da se ne bi štogod propustilo. Svakako hvala na pažnji i veliki pozdrav od cijele ekipe iz benda. Samo pravo!

