Sin Dejvida Bouvija ne da očevu muziku za novi film o njegovom životu

Sin Dejvida Bouvija Dankan Džouns kritikovao je novi film o životu svog oca izjavivši da u njemu neće biti ništa od njegove glazbe, javlja BBC u petak.

"Ako želite vidjeti biografski film bez njegove muzike ili blagoslova porodice, to je na publici", napisao je Dankan na Twitteru.

Početak produkcije za film nazvan "Stardust" predviđen je za jun.

Džoni Flin bi trebao glumiti mladog Bouvija, a Džena Malon njegovu suprugu Endži.

U filmu se navodno govori o prvoj posjetuimladog Bouvija Americi 1971. godine, koji mu je dao nadahnuće za stvaranje Ziggyja Stardusta i albuma "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars" iz 1972.

Međutim, Džouns, filmski redatelj i producent, izjavio je da niko nije razgovarao s njegovom porodicom o filmu niti zna kako će on izgledati.