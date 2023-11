Singl Beatlesa na prvom mjestu top-liste poslije 60 godina

​LONDON - Britanska grupa Beatles dospjela je na vrh top-liste sa svojim singlom "Now and Then", 60 godina nakon što je njihov singl "From Me to You" bio na prvom mjestu, što ih čini bendom sa najdužim razmakom između prvog i posljednjeg hita na top-listi, prenosi "BBC".

"Now and Then" je takođe najbrže prodavani vinil singl ovog vijeka, prema "Official Charts Company".

Pjesmu koju je prvobitno napisao i otpjevao Džon Lenon 1978, godine, a kasnije doradili članovi benda, uključujući pokojnog Džordža Harisona, završili su Pol Makartni i Ringo Star decenijama nakon što je napravljen prvi snimak.

Remasterizovana numera je nastala iz Lenonove demo verzije koja je snimljena kasnih 1970-ih u njegovoj kući u zgradi Dakota u Njujorku.

Nakon njegove smrti 1980, Lenonova supruga Joko Ono dala je snimak preostalim članovima Beatlesa 1994. godine zajedno sa "Free As A Bird" i "Real Love", koje je bend objavio u istoj deceniji.

Tokom ovog perioda, Harison, Makartni i Star su snimili nove dijelove i završili grubi miks za "Now and then" sa producentom i muzičarem Džefom Linom.

Međutim, bend nije objavio pjesmu zbog problema u vezi sa izvlačenjem Lenonovog vokala i klavira uslijed ograničene tehnologije u to vrijeme, navodi "Tanjug".

