Sjajan festivalski program na devetom izdanju Nektar OK Festa 2023

Gibonni, Nakadia, dr Nele Karajlić, Goran Bare & Majke, Konstrakta, Nick Curly, Oxia, Kristijan Molnar, Kolja i Grobovlasnici, Brkovi i mnogi drugi sjajni bendovi i izvođači zaduženi su za još jednu nezaboravnu OK avanturu na Tjentištu, koja nas očekuje 14/15/16 jula.

Deveto po redu izdanje Nektar OK Festa donosi nam listu sjanih imena iz svijeta muzike koji će i ovoga puta priuštiti nezaboravan provod za mnogobrojnu publiku, koja u nacionalni park Sutjeska dolazi iz svih krajeva svijeta. Nektar OK Fest 2023 će tokom tri festivalska dana na isto toliko bina, biti epicentar naboljeg provoda, zabave i atmosfere u regionu.

VISA main stage ugostiće fantastična muzička imena, koja će atmosferu u večernjim satima dovesti do usijanja. Gibonni, dr Nele Karajlić, Goran Bare & Majke, Brkovi, Darko Rundek & Ekipa, Konstrakta, Kolja i Grobovlasnici, Bombaj Štampa, Zoster, Mile Kekin, Sve Barabe, Artan Lili, zaduženi su da rasplešu i zagriju publiku tokom večeri, na svježem planinskom zraku. Ova odlična imena, već u samoj najavi garantuju nezaboravan provod, i tek jedan od razloga zašto posjetiti Tjentište i Nektar OK Fest i ove godine.

Omiljeni stage navjernije festivalske publike – kampera, Sky Cola OK stage koji je lociran u središtu OK kampa, ove godine donosi i jednu novinu. Publika će umjesto u dosadašnja dva, uživati u tri dnevna nastupa, poznatih bendova. Dnevni koncerti na Tjentištu uvijek su posebni, nose posebnu energiju i bude posebnu emociju i kod publike, ali i izvođača. Na Sky Cola OK stage-u nastupaju: TBF, Kanda, Kodža i Nebojša, Elemental, Del Arno Band, Obojeni Program, DLM, Detour, Smoke Mardeljano, Repetitor.

Sve ljubitelje elektronske muzike na Nektar OK Festu 2023 očekuju nova, sjajna imena kako u dnevnom programu na SARA OK summer stage-u kraj bazena, tako i na OK After Party, nezaboravnim žurkama koje su rezervisane samo za najneumornije OKfestovsce, ali i za najljepša svitanja na Tjentištu. Ove godine očekuju nas poznata imena svjetske elektronske scene, među kojima su - NAKADIA koja je jedna od najistaknutijih DJ-eva današnjice. Moćna djevojka sa Tajlanda koja je provocirala techno revoluciju kod kuće, a potom otišla u Berlin, na Ibicu i dalje. Ona je TOP artist koja svojom zaraznom energijom i besprekornim miksevima dominira plesnim podijima širom svijeta. NICK CURLY prije više od deset godina pojavio se na međunarodnoj sceni, i isto toliko dugo u samom je njenom vrhu. Njegov osnovni cilj ostao je isti, kao i kada je kao dječak od 9 godina počeo da svira klavijature: stvarati muziku koja povezuje ljude. OXIA jedan od najcjenjenijih francuskih DJ-eva koji je preko 20 godina u ovom poslu i iza koga su brojne turneje koje je radio širom svijeta. I naravno to nije sve, jer pored navednih tu si ostala sjajna imena, među kojima su: Kristijan Molnar, Lea Dobričić, Mladen Tomić, Siniša Tamamović, SKIN2SKIN aka Lea Dobričić.

Kompletan raspored nastupa svih izvođača po danima dostupan je na zvaničnoj festivalskoj stranici www.okfest.net/#line-up .

Odličan muzički program, netaknuta priroda, adrenalinski sadržaji, filmske projekcije, promocije knjiga, samo su dio razloga zašto i ove godine treba biti OK i u svom kalendaru rezervisati 14/15/16 juli za OK avanturu na Tjentištu.

Osigurajte svoj OK doživljaj na vrijeme. Zgrabite jedan od raspoloživih paketa i budite dio još jedne nezaboravne OK avanture na Tjentištu. Paket OK kamp koji podrazumjeva trodnevni boravak u kampu i ulaznicu za festival dostupan je putem prodajnog Sistema GIGSTIX u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, kao i na njihovim prodajnim mjestima širom regije. I ove godine za sve kupce ovoga paketa festivalski kamp se otvara dan ranije, u četvrtak 13.07. od 12:00.

Više o festivalskim paketima saznajte na www.okfest.net/#booking

Uz Nektar OK Fest i ove godine su prijatelj festivala kompanija m:tel, banka partner festivala UniCredit Bank Banjaluka, te VISA - službena festivalska kartica, poručije OK team.