Škola rokenrola iz Mostara otvara vrata novim članovima

Muzička rokenrol škola "Mostar Rock School" iz Mostara poziva sve zainteresovane mlade ljude da se prijave u devetu programsku školsku godinu, tokom koje će polaznici imati priliku da se upoznaju s klasičnim programom individualne i grupne nastave, koja je središte obrazovnog programa ove škole.

Boris Čović, predstavnik ove škole, ističe da će polaznici tokom individualne nastave raditi s iskusnim predavačima i muzičarima s velikim regionalnim i svjetskim karijerama.

"Tu je i grupni bend program, u kojem pokušavamo na što više načina da uključimo njih kroz grupnu nastavu da rade zajedno i da kreiraju svoje prve autorske sadržaje. Naravno, to je isto edukativni program, od kojeg nastaje 50 do 70 privremenih bendova godišnje, gdje svaki polaznik ima priliku da sarađuje sa svim drugim polaznicima kako bi stvorili nešto svoje i kako bi učili o periodima koje mi obrađujemo, a to je period moderne muzike od pedesetih godina pa sve do danas, i da se predstave kroz naše programske koncerte, koje odražavamo šest puta godišnje", istakao je Čović.

Osim redovnih programa, "Mostar Rock School" sprema i druge aktivnosti, poput master časova, koje će držati svjetski poznati muzičari.

"Za ovu godinu još nemamo najavljena imena, ali smo prethodnih godina sarađivali s brojnim svjetskim imenima, među kojima je Dojl Bramhal, koji sarađuje s Erikom Kleptonom, Senad Šuta iz sastava 'Dubioza kolektiv', kao i mnoga druga imena", rekao je Čović.

Škola planira i druge aktivnosti, poput organizacije tradicionalnog muzičkog festivala, za koji se nadaju da će se održati u sljedećoj godini zbog pandemije virusa korona.

Bitno je napomenuti da škola rokenrola iz Mostara otvara vrata svim kandidatima bez obzira na ranije stečeno muzičko znanje.

"Za upis u novu školsku godinu nije potrebno posjedovanje muzičkog znanja, jer je program koncipiran tako da je pristup individualan i stvara se na osnovu potreba svakog polaznika individualno. Svi koji nemaju znanje mogu ga steći u našoj školi. Svi koji žele da se prijave, to mogu da ostvare putem interent stranice 'Mostar Rock School' na linku 'učlani se'", dodao je Čović.

Školska godina će početi u drugoj sedmici septembra, a iz škole se nadaju da će se situacija s virusom korona do tada stabilizovati.

"Bitno je napomenuti da upisi traju do 31. avgusta, pošto imamo ograničen broj mjesta za polaznike zbog veličine prostorija i same škole, tako da bih pozvao sve koji žele da se prijave da požure, da im mjesto ne bi pobjeglo", zaključio je Čović.