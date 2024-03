Slađana Milošević ostavila testament

Avangardna srpska umjetnica Slađana Milošević preminula je u 69. godini u Zemunskoj bolnici, a kako prenose mediji, rok ikona je napisala testament, s obzirom na to da je bila vrlo svjesna stanja u kom se nalazila.

Naime, ona se borila sa više zdravstvenih problema, a ono što je dugo mučilo jeste Sjogrenov sindrom koji predstavlja hronično, zapaljensko, autoimuno reumatoidno oboljenje koje se ispoljava suvim okom (odnosno xerophthalmia) i suvim ustima (xerostomia).

„Slađana je u testamentu navela nekoliko imena, to su bili ljudi koje je mnogo volela. Sa svima je bila dobra, a samo je neke mnogo volela. Ona je znala da nije mogla da se izvuče iz kandži bolesti, pa je želela da se znaju neke stvari i posle njenog odlaska. Najviše je sve dirnuo deo za haljine. Napisala je na papiru da samo njene drugarice mogu da nose njene kreacije i stvari i da niko drugi ne sme da ih dira! To stvarno tera suze na oči. Za druge stvari se nije brinula. Znala je da je u miru sa svime što se dešava, bez obzira na to što bi možda i njeno stanje bilo bolje da su se i doktori prema njoj ponašali kako treba i sa više pažnje. To je stvarno bilo strašno. Žalila se jeste, ali je gledala i da sve preglede pregura, da nikome ne bude na teretu“, je njena poznanica, prenosi Kurir.rs.

