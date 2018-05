Slavni šansonjer odložio turneju zbog preloma ramena

Legenda francuske šansone Šarl Aznavur, koji danas puni 94 godine a nedavno je pao i slomio ramenu kost, moraće da odloži tri koncerta u sklopu turneje koja će biti nastavljena 30. juna u Londonu, saopštio je danas njegov agent.

"Azvanur koji nosi longetu na lijevoj ruci zbog preloma ramene kosti (nadlaktice) 12. maja, moraće da odloži tri koncerta predviđena početkom juna", navodi se u saopštenju.

Slavni šansonjer jermenskog porijekla krajem juna će nastaviti turneju po Evropi a na jesen po Japanu.

Pjevač ima zakazan koncert 16. avgusta u Puli.

Aznavur je 16. aprila morao da otkaže koncert u Sankt Peterburgu zbog bolova u leđima, lumbaga. Koncert je zakazan za april 2019.

Najpoznatije Aznavurove šansone su "La Boheme", "Toi et moi", "The Sound of Your Name" sa Lajzom Mineli, "She", "Que c'est triste Venise", "Qui", "Et pourtant" i "Une vie d'amour" sa Mirej Matje.