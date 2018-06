Slavni šansonjer otkazao pet koncerata

Legenda francuske šansone Šarl Aznavur, koji je 22. maja napunio 94 godine a zbog nedavnog pada i preloma ramene kosti odložio nekoliko koncerata, sada je morao da otkaže još pet nastupa i turneju će nastaviti u septembru, saopštio je danas njegov agent.

"Aznavur se od nesreće, u kojoj je na dva mjesta prelomio kost na lijevoj nadlaktici, dobro oporavlja, međutim, ljekari smatraju da će fizikalna terapija trajati duže nego što se prvobitno mislilo, sigurno do kraja avgusta", naveli su isti izvori.

Čuveni šansonjer je otkazao koncerte 30. juna u Londonu, 14. jula u Marbelji (Španija), 21. jula u Regenzburgu (Njemačka), 4. avgustu u Kelnu i 16. avgusta u Puli.

Aznavur će nastaviti svjetsku turneju u septembru nastupima u Sidneju, Tokiju, Osaki, Kijevu, Briselu, nekoliko gradova u Francuskoj, a završiće je 22. decembra u Cirihu.

Slavni šansonjer jermenskog porijekla morao je 16. aprila da otkaže koncert u Sankt Peterburgu zbog bolova u leđima. Koncert je zakazan za april 2019.

Najpoznatije Aznavurove šansone su "La Boheme", "Toi et moi", "The Sound of Your Name" s Lajzom Mineli, "She", "Que c'est triste Venise", "Qui", "Et pourtant" i "Une vie d'amour" s Mirej Matje.

Glumio je u više od 60 filmova, komponovao je 1.000 pjesama, uključujući 150 na engleskom, 100 na italijanskom, 70 na španskom i 50 na njemačkom jeziku. Prodato je više od 100 miliona nosača zvuka s njegovim pjesmama.

Aznavur je 2009. godine postao ambasador Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko) u ime Jermenije - odakle je porijeklom, i Švajcarske - u kojoj ima stalni boravak. Oduvijek se borio za sjećanje na patnje jermenskog naroda i svojih predaka.