Snimljena nova verzija čuvene pjesme "Wartburg limuzina"

Dječiji hor Čuperak i Vladimir Radusinović Radule iz benda Atheist Rap snimili su zajedno novu verziju čuvene pjesme "Wartburg limuzina"“.

"Prezadovoljan sam cjelokupnom saradnjom sa horom Čuperak, od početnog kontakta, prvog snimka probe hora, samog snimanja do finalnog miksa. Također smo počastvovani izborom pjesme i načinom na koji je obrađena - to jeste dječiji hor, ali je pristup svemu istovremeno i ozbiljan i zabavan. Moja uloga je bila da postavim gitarsku podlogu na kojoj će hor doći do izražaja i to je to, ostatak posla je bio u produkciji studija i hora Čuperak. Klinci su vrijedni, talentovani i, koliko sam stekao utisak iz druženja sa njima i ekipom uključenom u projekat, dobro usmjereni što se tiče muzičkih vrijednosti koje gaje. Ovom prilikom bih još jednom pozdravio i zahvalio se svima na saradnji. Želim im puno zabave u daljem radu, u čiji kvalitet ne sumnjam", izjavio je ovim povodom Vladimir Radusinović Radule, jedan od autora pjesme "Wartburg limuzina".

Djeci je bilo izuzetno zabavno dok su snimali pjesmu zajedno sa Raduletom u studiju koji se nalazi u njihovom rodnom gradu Kikindi.

(klix.ba)