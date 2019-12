Snup Dog ima novi album: Ovo od njega niko nije očekivao

Snup Dog izdao je novi album, ne baš onakav kakav bismo očekivali od njega. Jedan od najcjenjenijih repera današnjice snimio je album s uspavankama utemeljenim na nekim od njegovih hitova, poput “Gin and Juice”, “Drop it like it’s Hot” i “Sensual Seduction”.

Ako vam je prva pomisao bila da možda riječi iz pjesama nisu baš prikladne za djecu, ne brinite. Album imena “Rockabye Baby! lullaby renditions of Ssnoop Dogg”, sadržaće samo instrumentalne verzije njegovih pjesama, koje bi djecu trebalo uljuljati u san, prenosi telegram.hr.

Inače, Snup nije prvi reper čije su pjesme postale uspavanke. U partnerstvu s diskografskom kućom Rokabaj bejbi mjuzik slične albume izdali su i Eminem, Drejk i Kanje Vest.

Već je objavljen vinil, za dva dana moći će se kupiti CD.