Solomun zatvara "Exit"

Deset godina nakon što je na svjetski čuvenoj "mts Dance Areni" nastupio kao zvijezda u usponu, Solomun je danas njen simbol i to kao jedan od vodećih svjetskih elektronskih izvođača.

Za 20 godina "Exita", u prilici kakva se pruža samo ovog ljeta, Solomun će zatvoriti cijeli festival i to u setu od čak četiri sata što će ujedno biti i najduži nastup u istoriji Arene.

Svemirskom programu koji "Exit" priprema obožavaocima od 13. do 16. avgusta pridružuje se još jedan neprikosnoveni producentski genije, Maceo Plex, koji priprema čak dva nastupa, jedan samostalan, a drugi kao "back2back" sa ranije najavljenim italijanskim velemajstorima "Tale Of Us". Tako je i zaokružena fantastična postava "mts Dance Arene" koju čine Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Amelie Lens, Black Coffee, ARTBAT, Denis Sulta b2b DJ Tennis, Dax J b2b Kobosil i mnogi drugi.

Mladen Solomun na ovogodišnjem "Exitu" proslaviće dvije godišnjice – festivalski 20. rođendan i desetu godišnjicu svog prvog nastupa na tvrđavi.

Svoj debi na festivalu imao je prije deceniju, kada je, upravo na "Exit" festivalu započeo svoj pohod na svjetski vrh. Davne 2010. godine prvi put je nastupio u uvijek karakterističnom završnom terminu u ranim jutarnjim časovima na "mts Dance Areni", dok će ovaj put zatvoriti, ne samo Arenu, nego kompletan festival. Njegova neraskidiva povezanost sa festivalom na Petrovaradinskoj tvrđavi potvrđena je više puta, a nakon ovog debija njegova karijera munjevito je krenula ka vrhu, te je vrlo brzo nakon toga postao jedna od najtraženijih zvijezda današnjice.

Kralj Ibice na "Exit" festival nekoliko puta donio je nevjerovatne zabave, bilo to u specijalnom formatu "Solomun+1", u vidu solo nastupa ili "back to back" seta, jednom sa "Tale of Us", a drugi put sa Dixonom.

Ovaj talentovani izvođač rođen u Travniku u Bosni i Hercegovini u proteklih par godina je sa zadivljujućom lakoćom osvojio cijelu planetu. Njegova neposrednost i šarm utkane su u harizmu koju definiše autentičnost podneblja kojeg ne samo da se nikad nije odrekao, već ga je sa ponosom predstavio svijetu u najsavremenijem muzičkom izrazu.