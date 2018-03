Šon Pol prvi put u Beogradu

BEOGRAD - Muzičar Šon Pol održaće svoj prvi koncert u Beogradu 22. maja u Hali sportova "Ranko Žeravica", najavili su danas organizatori.

Harizmatični Jamajčanin, dobitnik dve "Gremi" i četiri "MOBO" nagrade objavio je više od 30 hitova, među kojima su "Get Busy", "Gimme The Light", "We Are Burning", "Like Glue", "Temperature", "She Doesn''t Mind".

Pol je nastupao u duetima sa najvećim svetskim zvezdama kao što su Rijana, Sia, Bijonse, Dejvid Geta, Enrike Iglesias, Dua Lipa, Kajli Minog, Klin Bandit, Džej Zi, Santana i Misi Eliot.

Od toga 38 singlova ušlo je u prvih 100 na američkoj i engleskoj top listi - 19 numera našlo se u prvih 10, dok je čak osam singlova stiglo na prvo mesto pomenutih lista.

Ulaznice se nalaze u prodaji po cenama od 2.500 dinara za parter, 2.900 dinara za fan pit, 3.300 dinara za tribine i 3.900 dinara za VIP mesta.