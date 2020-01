Sonja Marković : "Carnegie Hall" ostvarenje sna svakog umjetnika

Mlada pijanistkinja iz Foče Sonja Marković nastupiće u Njujorku 11. juna u čuvenom "Carnegie Hallu", zajedno sa Banjalučankama Sonjom Vojvodić, violinistkinjom, i Lidijom Paulin, violončelistkinjom. Ovaj talentovani trio će izvesti kompoziciju Arna Babadjaniana, jermenskog kompozitora.

Markovićeva je u razgovoru za "Nezavisne" objasnila da su do nastupa došle pobjedom na međunarodnom takmičenju "Viva - Musica", koje je održano u Herceg Novom u junu prošle godine.

"To je rusko takmičenje koje se održava u većini zemalja Evrope i čiji pobjednici dobijaju priliku nastupa u Americi. U BiH takva manifestacija još nije održana, jer nisu stvoreni uslovi za istu, tako da smo mi učestvovali na takmičenju u Crnoj Gori", pojasnila je Markovićeva.

Pijanistkinja je dodala da je dugogodišnja prijateljica sa Sonjom Vojvodić i Lidijom Paulin, sa kojima će nastupiti u Njujorku, te da su zajedno studirale na Akademiji umjetnosti u Banjaluci, a potom i na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, prvo na master studijama za kamernu muziku, a onda i na doktorskim studijima. Markovićeva, zahvaljujući takmičenju "Novo ime", nosi i titulu "Novo ime muzike".

"Trio je nastao 2016. godine na 'Sarajevo Chamber Music Festivalu' gdje smo na završnom koncertu poslije samo nekoliko dana zajedničkog sviranja, pobrale fenomenalne kritike i reakcije publike. Nakon toga odlučile smo nastaviti i do sada dobile pet međunarodnih laureata i prvih nagrada. Ono što je interesantno je to da članice trija žive i rade u tri različita grada, samim tim organizovanje proba i nastupa je vrlo nezgodno. To dođe kao neki veliki izazov za sve nas", rekla je Markovićeva.

Ova mlada umjetnica je ranije istakla da je nastup u "Carnegie Hallu" za nju ostvarenje sna te da o ovakvoj prilici maštaju mnogi muzičari.

"Jednostavno, svi znamo koju težinu nosi kada izgovorite ime ove koncertne sale i mislim da ne postoji umjetnik koji ne mašta o tome. Kada kažem umjetnik sa ovih prostora, mislim na nedostupnost većine umjetničkih sadržaja, samim tim sve je teže", naglasila je Markovićeva.

Osim najavljenog nastupa, pijanistkinja će takođe biti i član žirija pijanističkog takmičenja za mlade u Njujorku koje se održava u sklopu značajnog muzičkog festivala "Suzanne & Culley" u tom gradu.

"Pijanistkinja iz Moskve koja je slušala naš nastup i ujedno je jedan od glavnih organizatora takmičenja, predložila je saradnju sa 'Stamford' akademijom i njihovim 'Suzanne & Culley' takmičenjem. Već imam iskustva u žiriranju, tako da sam prihvatila taj poziv. To je takmičenje koje se odvija u etapama za mlade pijaniste do 18 godina", rekla je Markovićeva.

Što se tiče nastupa u "Carnegie Hallu", ova umjetnica ističe da je za svakog izvođača bitno da bude na veoma visokom profesionalnom nivou, ali da ni to nije uvijek garancija za pobjedu na bilo kojem takmičenju.

"Ali svakako prilika se može otvoriti svima koji su posvećeni i zainteresovani. Ovo jeste prilika razmjene iskustava i potencijalne saradnje. Za svaki nastup se pripremamo na isti način, bez obzira na to koji je prostor u pitanju, ali sigurno ćemo ovaj put dati sve od sebe da se prikažemo u najboljem svjetlu", zaključila je ona.