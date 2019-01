Spajk Li režirao spot za pjesmu protiv Trampovog zida

"Kilersi" su u saradnji s filmskim rediteljem Spajkom Lijem snimili muzički spot za svoj najnoviji singl "Land of the Free", protestnu pjesmu protiv plana američkog predsjednika Donalda Trampa da izgradi zid na granici s Meksikom.

Li je video-spot snimio blizu granice krajem 2018. godine. Scene prikazuju put migranata različitih životnih dobi i njihove sukobe s pripadnicima američkih snaga sigurnosti.

Reditelj filmova Do the Right Thing i Malkom Iks dobio je potpunu kreativnu slobodu za rad na video-spotu za pesmu koju bend, porijeklom iz Las Vegasa, opisuje kao "iskrenu žalopojku nadahnutu trenutnim događajima i nedavnim nacionalnim tragedijama koje su se dogodile u SAD".

Li, koji je prošle sedmice nominovan za britansku nagradu BAFTA za film BlacKkKlansman, i ranije je režirao muzičke spotove, uključujući hit Majkla Džeksona They Don`t Care About Us, prenijela je Hina.

Tramp je od Kongresa zatražio 5,7 milijardi dolara za izgradnju sigurnosnog zida na jugozapadnoj granici SAD, ali demokrate su zahtjev odbile. Neslaganje dvije strane dovelo je do najduže delimične blokade vlade u istoriji SAD.