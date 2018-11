Spajs grls potvrdile: Povratnička turneja 2019, bez Viktorije Bekam

Spajs grls su najavile svoju prvu turneju ove decenije, na šest stadiona u Velikoj Britaniji od juna sljedeće godine.

Melani Braun, Ema Banton, Geri Horner i Melani Čizom otkrile su detalje o turneji u ponedeljak.

Međutim, ne očekuje se da će Viktorija Bekam učestvovati.

A post shared by Spice Girls (@spicegirls) on Nov 5, 2018 at 7:00am PST

Nekadašnji idoli djevojčica će započeti svoju turneju na Mančesterovom stadionu Etihad 1. juna 2019. godine, a karte za sve datume će biti puštene u prodaju od subote u 10.30 časova.

Četvorka će takođe nastupiti u drugim gradovima, a turneju će završiti na londonskom stadionu Vembliju.

Mel B je potvrdila da će uslijediti i svjetska turneja, dodajući da se nadala da će se Viktorija pojaviti.

"Samo nas je četiri, nadam se da će se Viktorija u jednom trenutku pridružiti", rekla je zvijezda u emisiji ITV - Loose Women. "Bilo bi sramota da se ne pojavi."

Prošle nedjelje, Mel B se potrudila da se obuče kao Viktorija za Noć vještica i držala je znak na kom je pisalo: "Ne, ne idem na turneju".

Ideji se pridružio i njen prijatelj koji je obukao kao Dejvid Bekam, koji je držao znak: "Molim vas, molim vas, uradite to za fanove Spajs grls".

Na pitanje kako je Viktorija reagovala, Mel B je rekla da je mislila da će to smatrati smiješnim.

"Mislim da je gledala na to kao na šalu, ali postoji i malo ljubavne mržnje", rekla je ona.

U ponedjeljak ujutru Banton je na Hart radiju rekla: "Tako sam uzbuđena, želim to. Biće briljantno".

The moment we've all been waiting for... @EmmaBunton aka #babyspice discusses the #SpiceGirls reunion!pic.twitter.com/uEDnRobNxy