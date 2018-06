Spektakl "Scorpions"-a u Štark areni

Slavni njemački hard rok bend "Scorpions" nastupio je prvi put u Srbiji, a većina fanova u Štark areni saglasna je u ocjeni da je vrijedilo čekati ih.

Kao što je bubnjar Miki Di najavio na jučerašnjoj konferenciji za novinare, priredili su rok spektakl, a više od 8.000 fanova svih generacija horski je pjevalo hitove "Wind of Change", "Send Me an Angel" i "Rock You Like a Hurricane".

Nakon prve pjesme "Going Out With a Bang" na ogromnom video bimu u pozadini pojavila se srpska zastava koja je ostala tokom cijele numere "Make It Real" sa silutema članova benda.

"Dobro veče, Beograde! Kako ste", pozdravio publiku pjevač Klaus Majne na srpskom jeziku.

"Drago nam je da smo konačno tu. Žao nam je što nismo mogli da dođemo u decembru, ali nadoknadićemo vam večeras", dodao je na engleskom.

Nakon "Is There Anybody There?", "The Zoo", "Coast to Coast" tokom koje su se Majne, Rudolf Šenker, Matijas Jabs i Pavel Macivoda našli sa gitarama na kraju duge piste, tik uz publiku, uslijedilo je podsjećanje na sedamdesete uz "Top of the Bill", "Steamrock Fever", "Speedy"s Coming" i "Catć Your Train".

"Tokom svih ovih godina gradili smo čvrstu građevinu", najavio je Majne numeru "We Built This House".

Okruženi snopom plave svjetlosti, koja se ubrzo rasula Arenom, članovi benda "Scorpions" izveli su akustičnu verziju balada "Follow Your Heart" i "Eye of the Storm", a Arenu je osvetljavalo i mnoštvo mobilnih telefona.

Horsko pjevanje hita "Send Me an Angel" bilo je samo uvertira za legendarnu "Wind of Change" kada je cijela Arena sa podignutim rukama pjevala bez muzičke pratnje.

Kao posvetu frontmenu benda "Motorhead" Lemiju Kilmisteru, "Scorpions" su izveli "Overkill" što se nastavilo solo dionicom Mikija Dia, koji je sa "Motorhead"-om već nastupao u Srbiji.

Gromoglasnim aplauzom publika je ispratila Dijev energičan nastup na platformi koja je lebdjela iznad bine dok su se na LED ekranima pojavljivali omoti albuma koji su obilježili karijeru "Scorpions"-a dugu više od 50 godina.

Žustri završetak koncerta uz "Blackout" i "Big City Nights" fanovi su ispratili na nogama, uvjerivši se da članovi njemačkog benda itekako imaju još šta da pokažu svojim mlađim kolegama.

Za bis su naravno ostavili najbolje - "Still Loving You", jednu od najlepših balada svih vremena, i "Rock You Like a Hurricane" koju je Majne otpjevao ogrnut različitim zastavama koje je dobio iz publike.

Na kraju na leđima mu je ostala samo srpska i tako je zahvalio Beogradu i poželio laku noć, zajedno sa Šenkerom koji je tokom cijelog koncerta zajedno sa Majneom komunicirao sa publikom i nosio atmosferu čitavog koncerta.

"Scorpions" su održali koncert u Beogradu u okviru svoje "Crazy World" turneje, a kao predgrupa nastupio je bend "Divlje jagode" koji ove godine slavi četiri decenije na muzičkoj sceni zbog čega im je specijalni gost bio prvi pjevač benda Toni Janković.