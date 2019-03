Spektakularni koncert Pepersa ispred piramida

Grupa Red Hot Chili Peppers svirala je za 10.000 gledalaca pred velikim egipatskim piramidama u Gizi, prenosi BBC. Internetom se sada proširio veliki broj slika i snimaka sa ovog koncerta koji je održan 15. marta.

Bend iz Kalifornije svirao je na pozornici koja je izgledala poput ovih prastarih građevina.

Nastup su otvorili pjesmom "Can't Stop" s njihovog albuma iz 2002. godine "By The Way".

Serija koncerata ispred piramida u Gizi, koju podržava egipatsko Ministarstvo turizma, doživljava se kao pokušaj vraćanja turista u zemlju nakon političkih previranja i brojnih terorističkih napada koji su iz dana u dan u posljednjih nekoliko godina šokirali svjetsku javnost.

Umjetnici koji su ranije nastupali na ovom drevnom mjestu bili su Grateful Dead, Scorpions i Frank Sinatra.

Društvenim mrežama proširili su se i brojni snimci sa koncerta.