Spoj rada i zadovoljstva kao druga strana OK Festa

Proteklog vikenda, prirodna ljepota Nacionalnog parka Sutjeska – Tjentište, bilo je preplavljeno dobrim zvukom i pozitivnom atmosferom. Za to je zaslužna organizacija petog po redu OK Festa koji je ove godine tokom tri dana okupio preko 30 000 posjetilaca koji su uživali, kako u dnevnim, tako i u večernjim sadržajima festivala.

Preko 2 500 kampera iz regiona, BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Makedonije, ali i svijeta, Kanade, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, SAD-a boravilo je četiri dana u festivalskom kampu.

"Tokom tri dana na isto toliko festivalskih bina smjenjivala su se vrhunska imena regionalne i svjetske muzičke scene. Preko 19 sati odličnog muzičkog programa svakoga dana, u kombinaciji sa adrenalinskim sadržajima raftinga i planinarske šetnje, uz posjete nekim od najljepših vidikovaca i predjela u ovom nacionalnom parku, malo kojeg posjetioca je ostavilo ravnodušnim. Tjentište je tokom tri festivalska dana bilo središte okupljanja ne samo zaljubljenika u dobru muziku, provod i druženje, već i mjesto okupljanja ljubitelja prirode koji su se zajedno sa nama upustili u petu OK avanturu. Peti po redu Nektar OK Fest proteklog vikenda bogatim sadržajima, programom i muzikom i ove godine učinio je Nacionalni park Sutjeska epicentrom najboljeg provoda u regionu", izjavila je Karolina Karalić, PR OK Festa.

Kako je koncept Festa spoj dobrog zvuka, boravka i aktivnosti u prirodi koje nude sadržaji Nacionalnog parka Sutjeska, da bi sa organizacijske strane sve proteklo u najboljem i redu i kako bi svi posjetioci imali što bolje iskustvo zbog kojeg će se i naredne godine u ovo doba vratiti na Tjentiše, potreban je nemali broj ljudi.

Uz organizacijski tim, poseban doprinos ovogodišnjem OK Festu dali su i volonteri. Nešto više od njih 40, mahom posjetioci prethodnih godina, koje su prethodni doživljaji ponukali da iskuse Fest i sa druge, organizacijske, strane, bilo je 24 časa na usluzi svim posjetiocima, učesnicima i sponzorima Festa. Kako navode organizatori, bez volontera i njihovog entuzijazma ne bi bilo jednostavno iznijeti ovako veliki festival. Podršku volonterima, u spoju rada i zadovoljstva, pružio je i domaći trgovački lanac Tropic, koji je po prvi put kao sponzor, uzeo učešće na OK Festu. Promocijom svoje robne marke „VOLIM“, Tropic je ove godine posjetiocima predstavio posebnu liniju asortimana – salata, pasta i svježe cijeđenih sokova pripremljenih pod znakom njihove robne marke, a pobrinuo se da prisutnima ne manjka ni dnevna doza vitamina.

"Prva godina saradnje sa OK Festom na obostrano zadovoljstvo, uspješno je realizovana. Prepoznavši kvalitet Festa, ali i potrebe posjetilaca, uvidjeli smo sjajnu priliku da spojimo ugodno sa korisnim i predstavimo dio asortimana naše dobro poznate robne marke 'VOLIM'. Poseban štih cijeloj priči dala je podrška promociji volonterskog rada", navela je Aleksandra Marković, portparol domaćeg trgovačkog lanca Tropic.