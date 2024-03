Spot za pjesmu EKV-a "Par godina za nas", nova premijera (VIDEO)

Prošlo je 35 godina otkako je objavljen album "Samo par godina za nas" grupe Ekatarina Velika (EKV).

Spot za naslovnu pjesmu "Par godina za nas", koja je prema izboru slušalaca Radija B92 2006. proglašena za "Najbolju domaću pjesmu svih vremena", sada je dostupan na "Ekatarina Velika Official" Jutjub kanalu u punom sjaju - sa remasterizovanim zvukom i tehnički dotjeranom slikom, navodi headliner.rs.

Frontmen EKV-a Milan Mladenović (1958-1994) u jednom intervjuu otkrio je da je tekst za pjesmu napisan za samo sat vremena u studiju, i da ona pjeva "o trenutnoj izgubljenosti ljudi koji žive u Jugoslaviji, i koliko ljudi ne vide nikakvu budućnost. Znači, živjeti od danas do sjutra".

"Meni je čitav album 'Samo par godina za nas' bio vrlo inspirativan. Disao je čudnim spojem energije i melanholije, pucao je od muzike, ali i najavljivao neke zloslutne tonove. Zvučao je 'Kao ne i kao da, Kao zabrana i kao dozvola'. Devedesete su se opasno približavale", izjavio je Vlada Aleksić, reditelj spota, povodom njegove nove premijere i dodao:

"Magi me pozvala na razgovor, i o spotu smo pričali ona, Milan i ja. Ja sam pomenuo Vendersov fim 'Nebo nad Berlinom'. Milanu se ta asocijacija dopala, i nekako smo sklopili ideju da spot bude crno-bijela šetnja u vrlo uskom dijelu Beograda. Prva moja ideja je bila da snimci sa vrlo suženog prostora beogradskog asfalta budu samo usporeni i u crno-bijeloj tehnici. Drugi dio koncepta je bio svijet koji se davno prije ili istovremeno sa stvaranjem pjesme odigravao u realnosti i fikciji. Spoj različitih nivoa realnosti. To je za mene bila muzika i postojanje EKV, to je bio album 'Samo par godina za nas' i to je bila i još uvek jeste pjesma 'Par godina za nas".

Neki kadrovi spota su godinama unazad predmet raznih teorija, pa i oni u kojima se pojavljuje Hemfri Bogart, navodi headliner.rs.

"O tome zašto Hemfri Bogart i zašto rečenica 'Remember, mine is bigger than yours', ne želim. Volio bih da i dalje, poslije toliko godina, taj rediteljski ispad bude otvoren za tumačenja“, ostao je tajanstven reditelj spota, ali zato je otkrio tajnu jedinog kadra u boji u ovoj crno-bijeloj priči:

"Jedini kolor kadar spota je krupni plan Margite. To je 'hommage' priči o estetizaciji i suštini Ekatarine Velike".

Svi do sada restaurisani spotovi benda objedinjeni su na Jutjub kanalu "Ekatarina Velika Official" i svih osam remasterizovanih albuma dostupno je na digitalnim muzičkim servisima.

