Srbija izabrala prvih osam finalista, prošla i Breskvica

U prvom polufinalu muzičkog televizijskog takmičenja "Pjesma za Evroviziju 2024" sinoć je odabrano osam kompozicija koja idu u finale izbora za srpskog predstavnika na "Eurosongu".

U prenosu uživo na Prvom programu Radio-televizije Srbije (RTS), sabiranjem sms glasova gledalaca i stručnog žirija, na osnovu pola-pola, biralo se između 14 predstavljenih pjesama.

U finale "Pjesme za Evroviziju" su prošli pjevačica Breskvica sa pjesmom "Gnezdo orlovo", zatim Hristina i "Bedem", Lena Kovačević i "Zovi me Lena" i M.IRA sa "Percepcijom".

Dalje idu i Bojana i David sa pjesmom "No no no", Marko Mandić i "Dno", bend Keni nije mrtav sa "Dijamantima" i Zorja i "Lik u ogledalu".

Drugo polufinale slijedi 29. februara, kada će biti izabrano dodatnih osam takmičara, za ukupno 16 koliko će se naći 2. marta u finalu "Pjesme za Evroviziju", gdje se bira predstavnik Srbije koji ide u maju na "Pjesmu Evrovizije" u švedski grad Malme.

Program su vodili glumac Slaven Došlo i lice RTS-a Dragana Kosjerina, dok su se iz "zelene sobe" sa izvođačima uključivali Kristina Radenković i Stefan Popović.

RTS je najavio da će svoj dio prihod od sms glasova sve tri večeri dati udruženju "Zvončica" za pomoć djeci oboljelih od malignih i rijetkih bolesti.

