Srednjovjekovne kompozicije u Banskom dvoru

BANJALUKA - Koncert Ansambla za ranu i tradicionalnu muziku "Renesans" iz Beograda, pod nazivom "Iz vekova gromovite tišine", održan je u ponedjeljak veče u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci.

Ovaj ansambl "rođen" je u jesen 1968. godine, kada su prvi put ozvučene partiture na istorijskim instrumentima, koje je Dragan Mlađenović Šekspir donio iz Praga i Beča. Osnivači ovog ansambla, Miomir Ristić, Ljubomir Dimitrijević i Dragan Mlađenović Šekspir (uz podršku koleginica Dušice Obradović i Iskre Uzelac) održali su svoj prvi cjelovečernji koncert 14. januara 1970. godine u beogradskoj Galeriji fresaka. Tokom pet decenija postojanja ovaj jedinstveni ansambl održao je više od tri hiljade koncerata širom Evrope.

Program je obuhvatio kompozicije relevantnih autora od srednjeg vijeka preko renesanse do baroka, od Robertsbridžovog kodeksa iz 14. vijeka do Baha, dakle do polovine 18. vijeka.