Startuje "Nektar OK fest"

Muzički festival "Nektar OK fest", koji se održava u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska, počinje danas i trajaće do nedjelje, 14. jula. Festival, koji se smatra jednim od najboljih u našoj zemlji, svoja je vrata posjetiocima otvorio već juče, kada su stigli i prvi kamperi u "OK kamp" na Tjentištu.

I ove godine organizatori su priredili mnoštvo sadržaja, koji pored bogatog muzičkog programa, u okviru kojeg će i ove godine nastupiti neki od najpoznatijih svjetskih i regionalnih muzičkih imena, obuhvataju i promocije knjiga, filmske projekcije, rafting avanturu rijekom Tarom, planinarske šetnje i posjetu nekim od najljepših vidikovaca u nacionalnom parku.

Današnji muzički dio festivala otvoriće DJ Mladen Tomić u 12 časova na "OK Summer stageu". Nakon njega na "Sensation OK pozornici" nastupaju grupe M.OR.T. i "Iskaz". Ljubitelji pisane riječi danas će biti u prilici da uživaju u "OK Book zoni" u promociji knjige "Izgužvane misli", Branka Golubovića Goluba, frontmena benda "Goblini". Ovaj slavni sastav će takođe nastupiti i na glavnoj pozornici "Jägermeister main stageu" zajedno s grupama KOB i "Brkovi" te Neletom Karajlićem. Istovremeno će se na "Cinema Stageu" održati promocija filma "Cold War", a dan će zaključiti Milan Stanković Sevdah Baby s afterparty žurkom u "OK kampu".

Drugi dan festivala otvoriće banjalučki DJ Nebs Jack nastupom u podne na "Summer OK bini". Knjiga "Život s Idi(j)otima" Nenada Marjanovića dr Frica biće promovisana u "OK Book zoni", nakon čega će nastupiti Đorđe Miljenović i bend "Bjesovi" na pozornici u "OK kampu". "Jägermeister main stage" će drugog dana ugostiti grupe "Helem nejse", "Dubiozu kolektiv" i repera Edu Maajku, dok će ljubitelji sedme umjetnosti uživati u filmu "Birds of Passage" u "Cinema zoni". Završna zabava drugog dana festivala će biti u rukama "Nipplepeoplea".

Treći dan festivala počinje zabavom u podne na "OK Summer bini", gdje nastupa "Space Motion". Već od 16 časova na pozornici u "OK kampu" će nastupiti rep senzacija Vojko V., kao i kultni sastav "Let 3". S "Jägermeister main pozornice" predstaviće se mlada sarajevska grupa "Jindas", "Laguna sreda", "Pips, Chips & Videoclips", "Partibrejkers" i čuvena škotska senzacija "Franz Ferdinand". OK afterparty u kampu će voditi glumac, slikar i muzičar Uroš Đurić. Od ove godine "Nektar OK fest" uvodi i jednu novinu, a riječ je o beskontaktnom plaćanju i kupovini unutar festivalske zone na Tjentištu, kao i unutar samog "OK kampa".

Društvene igre

Organizatori festivala na Tjentištu za svoje su goste spremili i mnoge druge zanimljive sadržaje. Ljubitelji tetovaža će imati priliku da svoje tijelo oslikaju kratkotrajnim tetovažama na "Jägermeister" štandu, dok će "Banjalučka pivara" organizovati i nekoliko društvenih igara sa svojim brendom nektar pivom, uz kojeg će igrači osvojiti i neke od nagrada. Iz "Banjalučke pivare" su takođe naglasili da će svim posjetiocima koji na označeni štand donesu devet praznih limenki od piva pokloniti dvije limenke hladnog nektara.