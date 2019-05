Stefanov za "Nezavisne": Ne pravimo kompromise koji će nam ugroziti integritet

Grupa "Iskaz", koja dolazi iz Pančeva, najavila je nastup na ovogodišnjem izdanju "Nektar OK festa" na Tjentištu, koji će biti održan od 12. do 14. jula. Bend kroz svoje socijalno i psihološki angažovane tekstove dijeli svoje mišljenje i stavove kroz četiri studijska albuma, a u najavi je i novo izdanje "Lavirinat".

Pored najave albuma, bend se trudi da svoj rad prezentuje kroz direktnu komunikaciju sa ljudima koji se mogu poistovjetiti sa njihovim radom, a to su koncerti.

"Upravo kroz ovaj vid komunikacije se naša priča najbolje širi", rekli su članovi benda. U intervjuu za "Nezavisne" frontmen benda Zoran Stefanov govori o najavljenom koncertu na "Nektar OK festu", nadahnuću koje bend pronalazi u pisanju tekstova, kao i novom materijalu koji će grupa uskoro objaviti.

NN: Najavljen je vaš nastup na ovogodišnjem izdanju "OK festa" na Tjentištu, možete li nam reći šta spremate za publiku koja će doći na festival?

STEFANOV: S obzirom na to da prvi put nastupamo na "OK festu", pokušaćemo da se predstavimo u najboljem svetlu i da napravimo žurku kako to najbolje umemo. Set-lista će biti sastavljena od pesama koje su se do sada najbolje pokazale na festivalima i na koje ljudi najviše reaguju. Na nastupima uvek damo sve od sebe jer volimo to što radimo, ali je izazov uvek veći kada negde dolazimo prvi put, tada pokušamo da pružimo i više od toga.

NN: Kažete da ste prvi put na ovom festivalu, šta ste do sada mogli da čujete o "OK festu"?

STEFANOV: Do sada smo zaista slušali sve najbolje o ovom festivalu. Počev od prirode, za koju ljudi kažu da je teško rečima opisati, preko organizacije i gostoprimstva, do druženja i same energije koju festival nosi sa sobom. Iskreno, da smo čuli bilo šta negativno, ne bismo imali problem da to ovde iznesemo, ali smo do sada od kolega i ljudi koji su posetili festival dobijali samo pozitivne komentare.

NN: "Iskaz" svoju muziku opisuje kao bombu pozitivne energije koja u sebi sadrži sreću, bol, bijes, tugu, radost i ljubav. Odakle dolazi nadahnuće za vaše pjesme?

STEFANOV: Nadahnuće je sam život i okruženje u kom živimo. Emotivna stanja koja su nabrojana su zapravo skup svih situacija, okolnosti i naših ličnosti kroz godine, dane i sate koje provodimo tu gde živimo. Niko od nas se ne oseća svaki dan isto, nekad smo tužni, nekad srećni, nekad besni… Nama su prosto takve i pesme. Ono što je univerzalno je energija kojom pristupamo svim tim stanjima.

NN: Najavili ste kako ćete uskoro imati album sa približno 20 pjesama, koji će nositi naziv "Lavirinat". Kada možemo očekivati premijeru ovog izdanja?

STEFANOV: Nisam siguran da će se odmah izbaciti svih 20 pesama. Danas živimo u vremenu kratkih, instant informacija i svesni smo da ljudi nemaju vremena da slušaju dela od sat i više vremena. Vrlo je verovatno da ćemo objavljivati singlove i u nekom momentu celinu koju ćemo predstaviti kao "Lavirinat". To će se verovatno desiti kada svirke padnu u drugi plan jer nam to oduzima dosta vremena i energije. Svakako, album je forma koja još uvek ima određenu vrednost u našim srcima, tako da ćemo tu priču izgurati. Dobra stvar je što je sve spremno i samo se čeka finalizacija.

NN: Bend se do sada dokazao kao sastav koji ne pravi kompromise i ne teži komercijalizaciji, kako vi gledate današnju komercijalnu scenu i šta bi natjerlao "Iskaz" da se okrene "autotune" talasu?

STEFANOV: Mi smo oduvek bili opozit komercijalnoj sceni, ali ne po svaku cenu. Komercijalno ne mora nužno da znači i loše. Postoje elementi našeg izraza koji su u nekom momentu bili komercijalni ili su pripadali komercijalnoj muzici. Mi generalno mešamo žanrove i eksperimentišemo. Volimo da uzmemo najbolje iz određenog žanra i ubacimo ga u svoj izraz. Ništa posebno ne mora da se desi da bismo danas iskoristili neki element muzike koja je prepoznata kao komercijalna. Dovoljno je da nam se svidi. Do sada smo jasno izgradili svoj identitet i sada već nije prirodno da pravimo kompromise koji će nam ugroziti integritet. Ako govorimo o parama i prodaji, ima i plemenitijih načina da se zaradi novac. Autotune može, ali samo na naš način.

NN: Do sada ste sarađivali sa velikim imenima regionalne muzičke scene, da li će na novom materijalu biti još saradnji i da li biste nam otkrili s kim ukoliko ih bude?

STEFANOV: Mi smo generalno druželjubivi i volimo da se povezujemo sa ljudima. Gostovanja su u našem slučaju kruna lepih iskustava koja smo imali sa onima koji nam gostuju na pesmama. Pravo je bogatstvo i privilegija što te ljude možemo nazvati prijateljima. Što se tiče novih saradnji, za "OK fest" će konkretno biti zanimljiva ona sa "Goblinima" jer nastupamo isti dan. Zajednička pesma je snimljena i trenutno je u fazi miksanja. Za naredni album pored takoreći domaćih i regionalnih saradnji pripremamo i neke internacionalne sa eminentnim imenima rokenrol i hip-hop scene. To ćemo svakako objaviti kada bude bio pravi trenutak.

NN: Šta biste poručili publici koja će doći na Tjentište i na vaš nastup?

STEFANOV: Bilo bi dobro da ponesu rezervnu odeću za taj dan i da se dobro naspavaju pre toga, jer planiramo da ispunimo Tjentište pozitivnom energijom, skakanjem i glasnom muzikom. Neka budu makar upola uzbuđeni kao mi što ćemo biti na tom divnom mestu i pod tim okolnostima i biće odlično.