Stefanu Milenković uručen Orden Karađorđeve zvezde

BEOGRAD - Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je danas Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena violinisti i muzičkom pedagogu Stefanu Milenkoviću.

Milenković je odlikovan povodom Dana državnosti Srbije za naročite zasluge u predstavljanju Srbije i postignute rezultate u oblasti klasične muzike.

"Danas je za mene posebna čast što mogu fizički da uručim orden Karađorđeve zvezde Stefanu Milenkoviću", rekao je Vučić i dodao da je posebno ponosan zbog rada Komisije koja je donijela odluku da Stefan Milenković bude nosilac ovog ordena.

"Nisam neko ko se razume u muziku, još manje u muzičku pedagogiju. Ali je Stefan svojom izuzetnom karijerom, vanrednim talentom, ali i odgornom posvećenošću uradio mnogo za Srbiju, toliko mnogo što mi obični ljudi ne bi mogli za hiljadu godina“, objasnio je on.

Vučić je konstatovao da je Milenković zaslužio ovaj orden.

Povratkom u Srbiju pokazao je i da oni koji su najuspješniji, najveći, čije ime sa ponosom izgovaraju i s druge strane Altlantika, znaju da vole svoju Srbiju, konstatovao je Vučić.

Kazao je da je, kada je prvi put čuo vijest o njegovom povratku, s nevjericom primio tu vijest, a kada je upoznao Milenkovića i sa njim pričao posebno obradovao.

"Retke su takve energije, sposobnost, tako talentovani ljudi sa zdravom ambicijom. Stefan je neka vrsta dobrog vetra koji dolazi u Srbiju. On je čovek koji je nagovestio zančajne promene za našu zemlju, vraćanje njenog ugleda“, ukazao je on.

Vučić je kazao da očekujemo i u budućnosti mnogo od MIlenkovića.

"Imam jednu poruku za vas. Od danas kada ste fizički primili orden vi i vaši članovi proodice nosite veću odgovornost nego dosada. Do sada ste samo sebi odgovarali, a od danas vi morate za razliku od nas običnih smrtnika da vodite računa kako se ponašate na svakom mestu, jer ste priznati od Srbije kao jedan od najboljih u Srbiji", poručio je on dodajući da će morati veoma odgovorno da se ponaša u narednih, najmanje, 60 godina njegovog života.

Istakao je da će na veoma odgovoran način morati i da pokaže ne samo da je taj orden zaslužio već i mnogo više od svoje zemlje Srbije.

"Hvala što ste imali dovoljno hrabrosti da budete uz svoju zemlju kada je bilo lakše da to ne budete i što ste se vratili u nju kada drugi biraju da iz nje odu. Hvala što ste uspeli da promosvišete Srbiju i predstavljate Srbiju na najlepši mogući način", rekao je on.

Naš proslavljeni violinista istakao je da je Orden ogromna stvar za njega, njegovu porodicu, za njegovu karijeru i ličnu istoriju.

"Kada pogledam šta orden znači u istoriji za sve one koji su ga dobili, osećam se da sam na jednom početku. Da je ovo početak prave odgovornosti i pravih izazova. Ali, ja to volim i motiviše me to, i spreman sam da nasatvim sa onim što sam i do sada radio najbolje što mogu", rekao je Milenković.

On je zahvalio predsjedniku Vučiću, ali i Srbiji, na povjerenju koje mu, kaže, ukazivano svih prethodnih decenija.

"Prošle godine je bilo 40 godina od prvog nastupa, a ja nemam 144 godine, imam 44", našalio se Milenković i dodao:

"Vidimo se ubrzo, nadam se sa violinom sledeći put".

Milenković je slavni i međunarodno nagrađivani violinista, koji je violinu počeo da svira sa tri godine.

Sa šest godina on je imao prvi nastup kao solista sa orkestrom, nakon čega je otpočela njegova muzička karijera.

Posle 40 godina izuzetne karijere Milenković je odlučio da se vrati u Beograd.

On je, krajem prošle godine saopštivši tu odluku, kazao da povratak "kući" poslije tri decenije u inostranstvu vidi kao dio procesa lične evolucije i tada objasnio da se vratio u Srbiju zbog činjenice da jedino u ovoj zemlji može da bude blizu svoje porodice.

Uručenju Ordena u zgradi Predsedsništva, uz poštovanje svih epidemioloških mjera, prisustovavali su savjetnik predsjednika za kulturu Dejan Savić i generalna sekretaraka predsjednika Suzana Paunović.