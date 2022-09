Sting pozvao fanove da zajedno proslave njegov rođendan u Zetri

SARAJEVO - Ostalo je još nešto više od dvije sedmice do spektakularnog koncerta Stinga u Zetri. Tim povodom, sam Sting je lično odlučio da pozove sve ljubitelje njegove muzike da se pridruže koncertu, te da ujedno zajedno proslave njegov rođendan.

Inače, Sting dolazi u Sarajevo u okviru svoje jesenje turneje koju će započeti 20. septembra u Finskoj, a na kojoj će održati 38 koncerata.

"Posljednje ulaznice za VIP tribine i parter možete pronaći na web stranici www.kupikartu.ba ili na njihovim prodajnim mjestima širom Bosne i Hercegovine", saopštili su organizatori koncerta.

Koncert će trajati dva sata i bitće sastavljen od Stingovih najvećih hitova (Every Breath You Take, Message In A Bottle, Englishman in New York, Fragile, Shape Of My Heart, Desert Rose) ali će istovremeno biti i promocija novog albuma "The Bridge".

Kao specijalni gost, koncert će otvoriti 45-minutni nastup Joe Sumnera sa svojim bendom.