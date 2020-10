Stivi Vonder izdao dva singla za gladne

Čuveni američki muzičar Stivi Vonder objavio je danas dva nova singla na kojima poziva na jedinstvo u suočavanju sa izazovima sistemskog rasizma i pandemije korona virusa, javlja Rojters.

Vonder (70) saopštio je da će sav prihod pokloniti neprofitnoj organizaciji "Feeding America" (Nahraniti Ameriku).

On je rekao da je pjesme "Where Is Our Love Song" and "Can`t Put It In the Hands of Fate" počeo da piše prije više godina o ljubavnim odnosima, ali im je dao drugačiji ton inspirisan burnim događajima posljednje godine.

"Ako bilo šta mogu da učinim da blagoslovom pjesme pomognem da se nahrane ljudi, da iskažem moju ljubav... to je moja radost", rekao Vonder na video konferenciji za medije.

"Where Is Our Love Song" napisana je kao kao odogovor na "svu zbunjenost i mržnju, na istok protiv zapada, ljevicu protiv desnice" u savremenoj Americi, rekao je Vonder.