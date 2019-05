Stiže film o istorijskom koncertu grupe The Cure u Hajd parku

Film u bioskope širom svijeta stiže uoči dugoočekivane turneje jednog od najvažnijih sastava svih vremena i snimljen je u 4K tehnici, dok je tonski miks rađen u čuvenom Abbey Road studiju.

Koncert grupe The Cure pred čak 65.000 fanova u Hajd parku pretočen je u film koji potpisuje reditelj Tim Pope, autor spotova za najveće hitove ovog kultnog benda.

The Cure su prošlog ljeta održali istorijski koncert u najvećem parku Velike Britanije, a interesovanje je bilo toliko da su sve ulaznice rasprodate čak šest mjeseci unaprijed!

Rok giganti su nastupali preko tri sata sa set listom od čak 29 pesama, koju je NME opisao kao "savršenu za velike festivale", jer je sadržala sve najveće hitove benda.

Kultni muzički magazin na kraju izvještaja koncert je nazvao "čistom perfekcijom", dok je The Independent napisao da je tog dana "publika otišla kući sa najvišim mogućim utiscima", a sam bend "zacementirao svoju besmrtnost".

Film stiže i kao još jedno u nizu brojnih obilježavanja četiri decenije rada, a ovaj važan jubilej The Cure će proslaviti i velikim koncertom na Petrovaradinskoj tvrđavi, kada će u četvrtak, 4. jula otvoriti ovogodišnji EXIT festival!

Pope, koji je režirao čak 37 spotova za The Cure, uključujući i večne hitove "Close To Me", "Just Like Heaven" i "Friday I’m In Love", zaintrigirao je fanove postavljanjem kadra iz filma u kojem Robert Smith stoji ispred nepregledne publike.

Pope je već ranije najavio da sada radi na drugačijem, dokumentarnom filmu o britanskim rokerima, a da će narator biti Robert Smith.

Dokumentarac je, prema njegovim riječima, zamišljen kao dugometražni film sa hronološkim prikazom istorije The Cure od sedamdesetih godina prošlog vijeka do danas.

"Robert će sam pričati priču i film će biti dio svih ostalih aktivnosti kojima se slavi 40 godina benda", najavio je reditelj i dodao: "Film kojem ću dodati svoj lični pečat imaće obilje materijala iz Robertove kolekcije koji do sada nisu viđeni, intervjue, snimke sa retkih nastupa, materijal sa snimanja i kadrove iz bekstejdža."

The Cure su snažno startovali u 2019. godini u kojoj obilježavaju monumentalnih 40 godina stvaralaštva, te su u martu primljeni i u Rokenrol dvoranu slavnih, dok će svoju veliku turneju otpočeti sa pet rasprodatih koncerta u nizu u Sidnejskoj operi od 24. do 30. maja.

U sklopu velike turneje nastupaće na odabranim najvećim evropskim festivalima, uključujući i novosadski EXIT.

No point to say more for now, but we have worked long and hard on this to give a truly cinematic experience. Just a couple of screen grabs to whet your appetite. More announcements to come in next few weeks. pic.twitter.com/DBaNYN7wxb