Stonsi odsvirali pjesmu svako iz svoje dnevne sobe

Možda "ne možeš uvijek dobiti ono što želiš", ali je publika širom svijeta tokom živog internet koncerta "Jedan svijet" dobila priliku da rok legendama uđe u kuću.

Koncert za sve medicinare koji se bore sa pandemijom novog korona virusa podstakla je Lejdi Gaga, a održan je u subotu uveče po istočnoameričkom vremenu uz učešće muzičara, glumaca, umjetnika i aktivista koji su se u program uključivali direktno, svako iz svog doma.

Jedan od najjačih momenata bio je nastup „Rolingstonsa“ koji su odsvirali pjesmu "Ne možeš uvijek dobiti ono što želiš" (You can't always get what you want).

Mik, Ron, Kit i Čarli svirali su i pjevali svako u svojoj kući, a spojio ih je internet.

Posebnu pažnju izazvao je Čarli Vots, koji je umjesto bubnjeva udarao po vazduhu okružen koferima i kutijama, što je pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama.