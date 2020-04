Streaming specijalnog koncerta Stjepana Hausera večeras na YouTube-u

Nakon što je violončelist Stjepan Hauser najavio streaming nastupa u praznoj pulskoj Areni koji će se održati danas, 27. aprila u 19 časova na njegovom YouTube kanalu počele su stizati informacije da ljudi planiraju doći do Arene i uživati u ovom jedinstvenom događaju.

Stoga je Stjepan morao malo modifikovati svoju prvobitnu ideju te moli ljude da ne dolaze, ni sami ni s prijateljima, do Arene.

"Hvala svima na ogromnom interesu za live streaming koncerta u ponedjeljak, baš kao i želji da dođete do Arene vidjeti ovaj događaj. Pošto smo dobili informacije da ima ljudi koji planiraju doći do Arene u vrijeme streaminga, što nikako nije dozvoljeno niti sigurno, odlučio sam ipak snimiti koncert unaprijed, a streaming će biti u vrijeme kako je i planirano. Javna okupljanja su zabranjena i nisam želio da dolaskom ugrozite zdravlje i dovedete se u nepotrebnu opasnost. Uostalom, to je i razlog zašto sam ovakav koncert i streaming odlučio napraviti, da ga pratite iz sigurnosti vaših domova", poručio je Hauser.

Premda će Arena biti prazna, na ovom nastupu pod nazivom "Alone Together" očekuje se publike više nego ikad, i to one virtuelne jer će streaming nastupa biti dostupan širom svijeta na Hauserovom YouTube kanalu.

"U ova teška vremena, ljudski je duh pokazao svu svoju snagu. Našli smo ga u ljudima koji nas svakodnevno okružuju, a čiji izvanredan posao spašava živote, u radnicima koji su na prvoj liniji i svima nama koji smo samo ostali kod kuće. Premda smo prisiljeni biti razdvojeni, ostali smo zajedno. Ostanimo zajedno dok držimo razmak i nađimo nadu u našoj humanosti", kazao je Hauser.