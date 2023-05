Sum 41 prestaje sa radom nakon novog albuma i oproštajne turneje

Kanadska pop/pank grupa Sum 41 prestaće sa radom nakon posljednjeg albuma i oproštajne turneje, objavio je bend danas, 8. maja. Grupa koju predvodi Derik Vibli takođe će završiti svoju prethodno najavljenu međunarodnu turneju 2023. godine, koja uključuje ljetne datume u Evropi i sjevernoameričko otvaranje za Offspring počevši od 1. avgusta.

"Biti u Sumu 41 od 1996. donijelo nam je neke od najboljih trenutaka u našim životima. Zauvijek smo zahvalni našim obožavaocima, starim i novim, koji su nas podržavali u svakom pogledu. Teško je artikulisati ljubav i poštovanje koje imamo prema svima vama i htjeli smo da to prvo čujete od nas. Veselimo se što ćemo vidjeti sve vas na putu i uzbuđeni smo zbog onoga što će budućnost donijeti svakome od nas. Hvala vam za posljednjih 27 godina - Suma 41" stoji u objavi benda.

Nadolazeći album, za koji još nema datuma izlaska, dvostruki je LP naslovljen "Heaven :xx: Hell" koji vješto provlači liniju od ranih pop/pank dana Sum 41 do njihove trenutne, više metalne ere.

Prvi disk, pun pjesama koje se vraćaju u zlatno doba pop panka 2000-ih, napisan je nakon predloženog deluks reizdanja debitantskog albuma Sum 41 iz 2001., "All Killer, No Filler". Drugi se sastoji od različitih novih materijala koji su puno aktuelniji za grupu.

Sum 41 je objavio šest albuma od "All Killer, No Filler", od kojih je najnoviji bio "Order in Decline" iz 2019. godine, prenosi "Spin"