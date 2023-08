Sunčica Lončar iz ansambla "Flutete": Uvijek nas željno iščekuju u matičnoj Banjaluci

BANJALUKA - Ansambl "Flutete", koji čine muzički umjetnici Marija Pilipović - flauta, pikolo i alt flauta, Sunčica Lončar - flauta, bas flauta i Dejan Janković - klavir, održaće koncert u ponedjeljak, 28. avgusta, u Art dvorištu Kulturnog centra Banski dvor.

Sunčica Lončar, ovim povodom, za "Nezavisne novine" kaže da "Flutete" u matičnom gradu nastupaju nakon godinu dana.

"Nastupi u avgustu su nam postali redovni nastupi u Banjaluci, u našem gradu, pred našom publikom. Uvijek nas željno iščekuju. Ovaj put izvodimo djela koja su inspirisana nečim. Naravno, svako muzičko djelo i djelo bilo koje druge vrste umjetnosti mora da bude nečim inspirisano. Ovaj put djela ne samo da su inspirisana nekom pričom, nekom slikom itd., nego su i pisana za nas. Od tih djela koja su pisana za nas izvešćemo djela Ljubomira Nikolića i Hajrudina Muhića", kaže Sunčica Lončar.

Pričala je i o tome koliko se sadašnji trio "Flutete" razlikuje od nekadašnjeg kvarteta.

"U potpunosti je to različito, ali i ovaj put najdominantniju ulogu imaju flaute. Sada je to dalo novu dimenziju i nove mogućnosti da sviramo druga djela, kako žanrovski, tako i aranžmanski. Zvuk je potpuno različit kod ovog trija, u kojem sviraju dvije flaute, ali se mijenjamo, još sviramo i na pikolu, alt i bas flauti i tu imamo jednu drugu boju uz harmonijsku podlogu klavira. Sve je to lijepa muzika, nije da je nešto bolje, nešto lošije, ali je nešto novo", jasna je Lončareva.

S obzirom na to da su "Flutete osnovane" 2014. godine, flautistkinja je u neku ruku najavila proslavu desetogodišnjice postojanja, koja bi trebalo da bude obilježena sljedeće godine.

"Svakako da ćemo desetogodišnjicu obilježiti nekom vrstom koncerta. Da li će to biti koncerti sa određenim gostima koji su tokom deset godina bili značajni za razvoj 'Fluteta', ili će to biti neki sasvim drugi izvođači, o tom - potom. Svakako ne mislimo da je to mali jubilej. Velika je stvar postojati deset godina. Mislim da će biti sigurno obilježeno", najavljuje Lončareva.

Otkriva da će ove godine u novembru u Banjaluci biti održani i šesti po redu "Dani flaute".

"To je nešto što se mora jako dugo pripremati, zato što moramo da rezervišemo naše predavače koji će držati radionice, masterklase, koji će voditi orkestre itd., tako da već znamo da će nam predavači biti asistent sa novosadske akademije Petar Popović i flautista i aranžer iz Irske sa trenutnom adresom u Francuskoj Geret Meklernon. Pošto su obojica jako dobri izvođači, puno seminara drže po svijetu i na svjetskim scenama su poznati. Ove godine, kada smo objavili da će oni doći, to je izazvalo veću radoznalost i interesovanje, tako da će ovaj put, već znamo unaprijed, biti više učesnika u odnosu na prethodne godine", ističe Lončareva.

Osnivačica ansambla "Flutete" navodi da je u Banjaluci povoljnija situacija nego prije 10 godina što se tiče koncerata klasične muzike, ali da takav slučaj nije u manjim sredinama Republike Srpske.

"U Banskom dvoru i u Banjaluci koncerti klasične muzike više nisu rijetkost kao što je to bilo prije desetak godina. Međutim, ostatak Republike Srpske jako kasni za Banjalukom. Nije to nešto neobično. Ipak je Banjaluka malo veći grad, ima više stanovnika, samim tim i konzumenata umjetničke muzike, ali u nekim manjim gradovima se baš ništa ne dešava po tom pitanju. Time nisam zadovoljna", podvlači Lončareva, koja podsjeća da su "Flutete" prije nekoliko godina učestvovale u projektima decentralizacije kulture.

Ipak, takvi projekti nisu dali željene rezultate.

"Vlada i Ministarstvo prosvjete i kulture dodjeljuju RS određena sredstva za decentralizaciju kulture i mi smo učestvovali u tome. Uvijek kada smo dolazili u manje sredine bile su pune sale, ljudi su zavoljeli klasičnu muziku. Konkretno, na prošlom koncertu bilo nam je petnaestak ljudi iz Prnjavora. Organizovali su se namjenski da dođu i poslušaju koncert. Dakle, mi kao ansambl jesmo puno uradili na tom pitanju, međutim, uprave centara za kulturu u manjim sredinama ne rade dovoljno na tome da se redovno održavaju koncerti, niti pronalaze način da se reklamiraju kako bi sale bile pune", zaključuje Lončareva.

Ansambl "Flutete" osnovan je u februaru 2014. godine. Za devet godina postojanja publika je ovaj ansambl upoznala kroz muziciranje u raznim formacijama (duet, trio, kvartet), uz korištenje skoro svih vrsta flauta (pikolo, standardna flauta, alt i bas), kao i sviranje tradicionalnih i modernih tehnika, te interpretaciju raznih stilova (klasična muzika, džez, filmska muzika).

Ansambl je do sada ostvario više od stotinu koncerata u zemlji i inostranstvu. Interpretacije "Fluteta" su se našle na CD-u koji je izdao FIMU festival, na kojem su "Flutete" i nastupale 2017. godine, predstavivši se kao kvartet francuskoj publici kroz tri cjelovečernja koncerta.

Takođe, u formaciji kvarteta predstavile su se i ruskoj publici na manifestaciji "Dani Republike Srpske u Sankt Peterburgu", gdje su održale seriju cjelovečernjih koncerata 2018. godine. Snimili su audio-video materijal za RTRS u produkciji "Koncepta", gdje su predstavili sve stilove koje izvode sa po jednom kompozicijom. Mnogi kompozitori stvaraju djela posvećujući ih "Flutetama". Sarađuju s domaćim, kao i sa kompozitorima iz zemalja okruženja, koji su tokom prošle i ove godine stvorili muziku za trio "Flutete" - dvije flaute i klavir.