Sutra počinje peti Nektar OK Fest

Tjentište i ove godine spremno dočekuje mnogobrojnu publiku koja će 06/07/08 jula uživati u trodnevnoj OK avanturi koja ih očekuje kroz brojne sadržaje petog po redu Nektar OK Festa.

Vrhunska imena regionalne i svjetske muzičke scene, projekcije svjetskih filmskih ostvarenja, promocije knjiga i uživanje u adrenalinskoj ponudi NP Sutjeska samo su dio bogatog OK programa ove godine.

Zasigurno najveću pažnju i ove godine privlači muzički program u okviru kojeg će publiku tokom 19 h dnevno sva tri dana na isto toliko festivalskih bina zabavljati:

OK SUMMER STAGE:

Bjutiful selekšn by: G Edd/Fedja Knajdl/Forniva

Back to roots by: DJ Umbo/Audio InFunktion

Closing Summer stage by: Nebs Jack/Stefan Ivanković/Nikola Todorović

SENSATION OK STAGE:

Laka; Zemlja Gruva; Atheist Rap; Obojeni program; Ritam nereda; Orthodox celts

Jägermeister MAIN STAGE:

Stereo MC’s; Rudimental; Gibonni; Hladno pivo; Kiril Djaikovski; Jinx; Letu štuke; S.A.R.S.; Elemental.

OK after party (na Sensation OK stageu u OK kampu):

Vukašin Irie FM; Sergej Trifunović; Gile – Električni orgazam; Remi – Elemental; Vasil Hadžimanov; Mika the Kawiar

Vrata OK kampa otvaraju se već danas od 12:00 kada očekujemo prvu grupu OK kampera. Napominjemo da svi oni koji još uvijek nisu osigurali svoj OK kamp paket (kamp + ulaznica) po cijeni od 35 KM, to mogu učiniti na licu mjesta, na recepciji OK kampa tokom sva tri dana trajanja festivala.

#budiOK ne propusti najbolju OK zabavu ovoga ljeta, dođi na Nektar OK Fest.

Banka partner festivala ovogodišnjeg Nektar OK Festa je Addiko bank.