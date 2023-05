Sve što trebate znati o Evroviziji 2023.

Ovogodišnji izvođači na Evroviziji dočekani su u Liverpulu jer takmičenje počinje ove sedmice.

Ceremonija tirkiznog tepiha otvorena je u nedjelju poslijepodne u gradu koji se ove subote priprema ugostiti finale takmičenja za pjesmu u ime prošlogodišnjih pobjednika Ukrajine.

Domaćini su olimpijac Sam Kvaek i ukrajinski voditelj Timur Mirošničenko, a na ceremoniji će svih 37 izvođača izaći na tepih za dobrodošlicu u grad.

Kada je polufinale?

Prvo polufinale Evrosonga održaće se u utorak s početkom u 20.00 časova na "BBC One" i "BBC iPlayeru".

Ove će godine samo glasovi gledalaca odlučiti koje će se zemlje kvalifikovati nadalje od faze polufinala.

To znači da se izvođači neće morati suočiti sa sudijama dok ne dođu do velike finalne faze.

Po prvi put u gotovo sedam decenija istorije takmičenja, ljudi iz zemalja izvan takmičenja moći će glasati onlajn i putem aplikacije.

Njihovi će se glasovi pretvoriti u bodove koji će imati istu težinu kao jedna zemlja učesnica u oba polufinala i velikom finalu.

U prvom polufinalu učestvovaće 15 zemalja, a 10 najboljih zemalja kvalifiikovaće se u veliko finale.

Sljedeće zemlje se takmiče prema predstavljenom rasporedu, ispod:

Norveška | Alessandra – Kraljica kraljeva

Malta | The Busker – Dance (Our Own Party)

Srbija | Luke Black – Samo Mi Se Spava

Latvija | Iznenadna svjetla – Aijā

Portugal | Mimicat – Ai Coração

Irska | Divlja mladost – mi smo jedno

Hrvatska | Neka 3 – Mama ŠČ!

Švicarska | Remo Forrer – vodena puška

Izrael | Noa Kirel – Jednorog

Moldavija | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

Švedska | Loreen – Tetovaža

Azerbajdžan | TuralTuranX – Reci mi više

Češka | Vesna – Kruna moje sestre

Nizozemska | Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Finska | Käärijä – Cha Cha Cha

Kada je finale?

Finale će se održati u subotu u 20.00 sati na "BBC One" i "BBC iPlayeru".

Domaćini reportaže su pjevačica i sudija u tv-šou "Britanija ima talenta" Aleša Dikson, glumica Hana Vadingam i ukrajinska pjevačica Sanina, kao i povratnički favorit Grem Norton.

Skot Mils i Klark biće voditelji "BBC Radija 2" za veliko finale.

Ukupno 37 zemalja trebalo bi učestvovati na Evroviziji ove godine, pri čemu će se Ukrajina automatski kvalifikovati za veliko finale kao pobjednici 2022., kao i takozvanih "velikih pet" - Britanija, Francuska, Njemačka, Italija i Španija - koji svaki dobijaju besplatnu propusnicu zbog svojih finansijskih doprinosa događaju.

Kako bi došli do finala, takmičari će se morati kvalifikovati iz polufinala u utorak koje takođe uključuje prijave favorita takmičenja Švedske i Finske.

Irska je učestvovala na Evroviziji više od 50 puta i ima rekordnih sedam pobjeda, ali se nije uspjela kvalifikovati u finale otkako je Rajan O'Šaunesei ušao sa svojom pjesmom "Together" 2018. godine.

Oba polufinala prenosiće "BBC", drugo u četvrtak 11. maja, a veliko finale u subotu takođe će biti prikazano u bioskopima, prenosi "Inews".