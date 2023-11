Sve žene Miše Kovača, ljubio ih je nekoliko

​Jedan od hrvatskih najvećih pjevačkih legendi, Mate Mišo Kovač u svojoj je decenijama dugoj karijeri nizao uspjehe, ali na privatnom mu planu zaista nije bilo jednostavno. Proživio je brojne tragedije i životne poteškoće, a poznato je i da se legendarni Mišo čak tri puta ženio.

Ovaj Šibenčanin rođen je 1941. godine. Godine 1992. preminuo mu je sin Edi, a tokom 90-ih izgubio je majku i mlađeg brata Ratka. Nakon godinu dana borbe s depresijom, u zagrebačkom stanu sebi je 1999. pucao u grudi, ali je uspio preživjeti te se u potpunosti uspio oporaviti.

U pravom je braku s Ljubicom Komadinom bio nekoliko godina početkom sedamdesetih.

"Bio sam mu vjenčani kum u prvom braku. Žena mu je bila Ljubica Komadina. Bili smo jako dobri i puno smo se družili i izlazili. Ona je voljela pojesti dobru hranu, a Mišo je bio tip koji je jeo samo kad je morao. Specifičan je bio, ništa nije volio jesti, hranio se samo sendvičima. Sjećam se da smo jednom sjedili u ribljem restoranu. Nas dvoje jedemo oradu, a on od konobara traži sendvič od pršuta. Nisu imali djece. Tu je došlo do nekih problema u njihovom odnosu pa su se rastavili. Ona se kasnije udala i dobila dvoje djece. Umrla je od posljedica moždanog udara. Nakon što se rastao od Ljubice, upoznao je Anitu, Miss teen Jugoslavije, i taj odnos ga je promijenio" svojevremeno je rekao Dušan Šarac za "Jutarnji list".

Njegova druga supruga Anita Baturina je 1970. godine, kada je imala tačno 17 godina postala je Miss teen Jugoslavije. Mišu je upoznala na zabavi nakon njegovog koncerta u Splitu. Pjevač je tada bio u braku pa su u početku njihova odnosa bili samo prijatelji, ali je ubrzo između njih zaiskrilo i planula je ljubav. Rastao se 1973. godine te je sudbonosno "da" ponovno rekao s Anitom. Njihov pokojni sin Edi rodio se 1975., a kći Ivana 1977. godine. Sve do 1996. zajedno su bili u braku, kada su se odlučili rastaviti i svako krenuti svojim putem.

"Kad se dogodila porodična tragedija, kad je poginuo naš Edi, familija se raspala. Mišo se povukao u sebe i počeo uzimati enormne količine tableta za smirenje. I ja sam mjesec dana bila na tabletama, nakon čega sam se osvijestila i rekla si: 'Tako više ne ide!' Okrenula sam se duhovnom, Bogu koji mi je mjesecima davao odgovore na sva pitanja i pomogao mi da ostanem normalna. Osim toga, upoznala sam sebe, svoje vrijednosti i lakše podnijela sve što se oko mene događalo" iskreno je kazala Anita u intervjuu za magazin "Tena".

Godine 1998. muzičar je upoznao sadašnju suprugu Lidiju Kovač, tadašnju Pintarić.

"Lidiju sam upoznao na svom koncertu u klubu 'The Best' 1998. godine. Imamo kako bih ja to rekao isti svijet koji nas cijeni i koji mi cijenimo. Postoje ljubavni parovi, ali oni imaju dvije duše. Lidija i ja imamo jednu dušu" opisao je Mišo u jednom razgovoru za "Slobodnu Dalmaciju".

Vjenčali su se 2002., a još i dan danas su zajedno. Mišo je često znao isticati kako mu je treća supruga bila spas nakon brojnih životnih nevolja, a Lidija je otkrila kako je između njih planula ljubav na prvi pogled. Lidija je je u intervjuu za "24 Express" ispričala da se u Mišu zaljubila na prvi pogled i rekla da se sva 'zblesirala' i da je jedino o čemu je razmišljala bilo da je jako privlači i da ga želi poljubiti.

S voljenom Lidijom se pojavio 2022. na finalu hrvatskog SuperSport Kupa između Hajduka i Rijeke. Par je sjedio zajedno na tribinama na Poljudu, a dirljivo je vidjeti da su se cijelo vrijeme držali za ruke.

Mišo je nerijetko isticao da mu je upravo 32 godine mlađa Lidija vratila volju za životom i veselje.

"Samo Lidiji mogu zahvaliti da sam sve prebrodio. Uvijek je bila uz mene, davala mi snagu za dalje. Uz nju svakog dana imam razloga za smijeh" rekao je jednom prilikom.

Podsjetimo, sinoć je Mišo Kovač završio u bolnici zbog povišene tjelesne temperature, a njegova kći Ivana otkrila je kako se on osjeća.

"Moj otac je završio u Kliničkom bolničkom centru u Splitu zato što je dobio visoku temperaturu. Nije ništa ozbiljno. Kod starijih osoba koji imaju već neke poteškoće kao on, trebaju otići u bolnicu. Nije isto kao i kod nas zdravih kada dobijemo visoku temperaturu" rekla je muzičarka Ivana Kovač.

Mišo je kolima Hitne pomoći odvezen u KBC Split, a trenutno se nalazi na odjelu pulmologije. U kratkom telefonskom razgovoru Ivana je zvučala vrlo smireno i uvjerila u to da nema mjesta za brigu. Prošle godine Mišo je trebao nastupiti na dočeku Nove godine u Vukovaru, ali je morao otkazati. Dobio je visoku temperaturu. Bilo mu je jako žao što je razočarao Vukovarce koji su mu se jako veselili, prenosi "Večernji".

